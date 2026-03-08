上海84歲高工母和53歲碩士女兒都失智 保姆撐不下去了

我的頻道

中國新聞組╱北京8日電
保姆聞阿姨接受採訪。（取材自錢江晚報）
近期獨居及限制民事行為能力人群的監護問題，引發社會各界高度關注。最近上海普陀區人民檢察院也判決了一起母女同患阿茲海默症（一種進行性神經退化性疾病，為失智症最常見的類型），法定監護人卻失聯的案件。

錢江晚報報導，家住普陀區的吳阿姨2016年被確診為阿茲海默症，此後與女兒王女一同居住，由保姆居家照料。

不料，2021年王女開始智力衰退；2023年，也被確診患上同一種疾病。

據了解，吳阿姨1965年畢業於安徽大學，退休前為某研究所高級工程師，家中共有兄弟姐妹七人，她排行老大。吳阿姨的女兒王女則是碩士畢業，此前在某知名金融機構工作，至今未婚未育。原本，母女倆的法定監護人是定居在加拿大的大女兒，可自從2025年4月起，這位大女兒突然失聯。

吳阿姨的兩位妹妹則表示，她們都住在安徽蚌埠，最小的妹妹也61歲，年事已高，異地照料實屬不便，自願放棄監護權。

目前，母女倆的生活不僅均無法自理且已無法正常交流，王女還存在排斥肢體接觸，時不時大喊大叫的情況，全靠保姆聞阿姨一個人撐著。聞阿姨說，一日三餐、個人衛生、大小便護理等，全是她一個人在做。兩人的情況每下愈況，聞阿姨實在無力繼續看護，於是提出離職。

了解上述情況後，吳阿姨和王女所在的上海普陀區長壽路街道大上海城市花園居委會一紙訴狀遞到法院，申請擔任這對母女的監護人。

檢察官在調查中發現，這對母女的處境，遠比想像中更加艱難。經了解，兩人的退休工資合計有2萬多元（人民幣，下同），但每個月要還1萬多元的房貸，再扣除保姆的6000元工資，家庭收支勉強持平。

普陀區人民檢察院第五檢察部檢察官助理 種瑞璇：目前了解下來，房子還有100多萬將近200萬的這個貸款，每個月要還1萬多塊錢的貸款，其實基本上只能僅僅維持。

目前，母女二人的人身安全與財產權益都面臨無人管護、可能遭受損害的風險。因此，居委會決定依法向法院提起訴訟。

經過審理，上海普陀區人民法院判決，宣告吳阿姨、王女為無民事行為能力人，指定上海市普陀區長壽路街道大上海城市社區居民委員會為吳阿姨、王女的監護人。

普陀區人民法院未成年人與家事案件綜合審判庭法官林雨佳說：「現在親友跟居委達成的一致意見是找到一個滿足他們生活醫療財產需求的第三方監護機構，另外還要對他們的財產進行監護，這樣的話，能讓被監護人在財產和人身安全上都能達到一個相對完美的狀態。」

阿茲海默症

