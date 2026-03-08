700元起家…90後單親媽擺攤年賺千萬 今年「小目標」1億

河南90後單親媽媽董娜。（取材自微博）

河南 90後單親媽媽董娜的創業故事近日在網上走紅，她起初在夜市擺地攤賣衣服，資金僅700元（人民幣，下同），隨後逐步創立自己的新中式服裝生意，如今年收入已達千萬元。董娜表示，今年為自己設定了「收入破1個億元」的小目標。

南國今報報導，董娜稱，創業初期她的店鋪僅10平方米，每天清晨5點騎車進貨，晚上再到菜市場門口擺地攤；，常常忙到連吃飯、喝水的時間都沒有，一天只睡三、四個小時，累到極致就趴在攤位上眯一會兒。

起初，董娜的地攤生意並不好，不僅要面對風吹日曬，還要承受旁人的異樣眼光，但她從未放棄，一邊摸索經營技巧，一邊傾聽顧客需求，慢慢積累口碑，就像那些在困境中依然奮力生長的創業者一樣，在煙火氣中默默扎根、奮力逆襲。

董娜從最初的一個小攤位，慢慢發展成擁有固定攤位、線上線下同步經營的小店，再到後來成立自己的公司，經營範圍不斷擴大，生意愈做愈紅火。如今，她早已擺脫了當初的困境，年收入數千萬，成為名副其實的創業女強人，

但她依然保持著拚搏的勁頭，日均睡眠不足4小時的習慣從未改變，每天依舊奔波在創業一線，親自把控產品質量、對接客戶、規畫公司發展。前段時間，她在社交平台公開立下豪言：「今年目標1個億」。

有網友為董娜加油鼓勁，稱讚她「靠自己活成了光」；也有人理性看待，認為創業不易，目標雖遠大，但這份拚搏精神值得肯定。