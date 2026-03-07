愈漲愈買？中國黃金零售價大漲20%至30%引搶購潮

2026年初國際金價一度突破5595美元/盎司，中國多家黃金珠寶品牌跟進調價，周生生漲5%至15%，潮宏基10%至20%，周大福傳將調15%至30%。（取材南方都市報微博）

2026年開年以來，中國黃金珠寶市場迎來集體漲價潮，中媒指出，這波漲價潮由周生生率先調價，其後潮宏基、寶蘭、琳朝、老舖黃金等品牌跟進，行業整體漲幅普遍超過10%。其中，又以老鋪黃金20%至30%的漲幅成為焦點，創品牌單次最大漲幅。然而，漲價並未抑制需求，反而引發線上線下同步搶購。

據「36氪」報導，2月27日漲價前最後一天，北京、上海、深圳、杭州等一線城市老鋪黃金門店外排起長隊，顧客清晨就到店等候。北京SKP店員稱「熱門款已斷貨」，仍有消費者等待數小時，只為搶在調價前入手。官方線上旗艦店2月26日開售「每滿1000減100」活動，開售1秒成交額破3億元（人民幣，下同，約4369萬美元），全天成交超10億元。銷售62.75萬元金碗、56.09萬元金葫蘆、30萬元金蟾等收藏級單品在10分鐘內售罄。

此次老舖黃金調價幅度遠超以往。以部分款式為例，13.39克金鏈款金剛杵由2萬9500元漲至3萬7490元，漲幅27%；51克素金龍牌由8萬6700元漲至11萬3170元，漲幅30.5%。部分消費者將其視為投資品，如漲價前1.5萬元購買的點鑽金球款，在二手平台以1.7萬元轉售。

報導指出，老鋪黃金的高價策略形成「越漲越買」市場共識。品牌自2024年起每年調價2至3次，累計漲幅達64%，整體售價近乎翻倍。老鋪採一口價定價模式，將古法工藝、設計與品牌稀缺性打包計價，不再僅以克價計算。二手市場上，老鋪金飾可按官方折扣回收，熱門款式流通性高。消費者李然表示，2024年底以2.1萬元購入爬藤葫蘆，至今已突破4萬元，漲幅近90%。

金價上漲也推動中國市場的漲幅。2026年初國際金價一度突破5595美元/盎司，高盛將年底金價目標上調至5400美元/盎司，美銀與摩根史坦利預測可達6000美元/盎司。有鑑於此，不僅老鋪黃金，整體黃金珠寶市場也在調整。周生生一口價產品漲幅5%至15%，潮宏基10%至20%，古法品牌寶蘭、琳朝跟進，周大福亦傳將於3月中旬調價15%至30%。

同時，據澎湃新聞報導，中國境內的投資金條供應緊張。老廟黃金足金飾品標價每克1607元，較前一日1580元上漲27元/克。消費者反映，多家銀行線上投資金條已顯示無貨，部分網點僅剩50克和100克規格可購，需提前預約提貨。