雷軍：AI時代 未來人類每周只需工作3天、每天2小時

中國新聞組／即時報導
雷軍大膽預言，未來人類每周將只需工作六小時。圖為雷軍3月6日在中共14屆全國人大四次會議北京代表團團組會議上發言。（中新社）
中國全國人大代表、小米集團董事長雷軍在中國全國「兩會」期間中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代。他並預言，或許未來一周將只需工作3天，每天工作2個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

另，據中新社報導，在十四屆全國人大四次會議北京代表團6日上午舉行的開放團組會議上，雷軍表示，「相信未來幾年哩，會有更多人形機器人大規模進入工廠工作。」

雷軍指出，最近在小米汽車工廠中，人形機器人就已經開始「實習」，「以此為起點，我們將推動人形機器人在智能製造領域持續貢獻力量」。

他還透露，過去五年小米累計研發投入1050億元人民幣（約153億美元），主要攻堅晶片、操作系統、AI等底層核心技術。未來五年，小米計畫將再投資2000億元人民幣於研發，持續加碼核心技術攻關。

中國人力資源和社會保障部部長王曉萍7日在14屆全國人大四次會議民生主題記者會上表示，今年中國高校畢業生預計將達到1270萬人。這個數字又比去年增加48萬人，讓今年中國高校畢業生的就業問題再度受到關注。

面對龐大的就業壓力，雷軍建議中國的年輕人，「找一個喜歡的行業，選擇一個喜歡的領域，能不能先在這個領域裡幹個3年、5年甚至10年，成為專家很重要。」他強調，堅持這樣做，「你將來的發展空間就會很大。」

雷軍還說：「可能有時候個別年輕人『這山望著那山高』，挑來挑去其實可能對自己的職業生涯發展並不是很有利。」「找準行業、找準某個領域很關鍵。」

