OpenClaw爆紅 中國瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局AI代理

記者謝守真／即時報導
由奧地利工程師史坦柏格創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw近日在全球科技圈爆紅，GitHub星標數突破24.8萬，帶動中國科技企業與開發者掀起「養龍蝦」熱潮。（取材自科創板日報）
由奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger）創建的人工智慧（AI）助手OpenClaw（原名Clawdbot）近日在全球科技圈掀起熱潮，短短四個多月GitHub星標數突破24.8萬。隨著AI代理概念迅速升溫，小米與騰訊等科技巨頭也相繼入局，推出手機端AI代理測試產品或線下部署活動，帶動AI代理應用關注度提升。

科創板日報指，OpenClaw上線僅四個多月，GitHub星標數已超過24.8萬，超越Linux，登上GitHub最受歡迎開源專案榜首，也帶動中國科技企業與開發者掀起一波「養龍蝦」熱潮。

由於OpenClaw標誌是一隻紅色龍蝦，開發者將部署並運行該系統稱為「養龍蝦」，意指安裝一個屬於個人的AI代理。與ChatGPT等主要提供對話建議的AI產品不同，OpenClaw可自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，不少工程師將其視為可實際執行工作的「數位員工」。

報導指，過去兩周，在中國的小紅書、抖音與B站等平台出現大量OpenClaw安裝教學內容，甚至出現付費上門安裝服務。與此同時，中國科技企業也開始布局相關應用。

其中，小米技術官方微博6日宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。小米董事長雷軍在相關貼文下評論「手機龍蝦」，引發關注。官方介紹，Xiaomi miclaw可在理解用戶意圖並取得授權後，自動調用應用程式與系統工具完成任務，並可接入米家生態設備進行控制。

同日，騰訊則在深圳線下舉辦OpenClaw部署活動。據了解，近千名中國的開發者與AI愛好者在騰訊雲工程師協助下完成OpenClaw雲端部署。部署依託騰訊輕量雲Lighthouse實現一鍵安裝，整個流程約5分鐘即可完成。

騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破10萬並持續增加。OpenClaw安裝本身免費，但運行需租用雲端伺服器，2核2G輕量伺服器活動價為每年99元人民幣（約14.4美元），2核4G版本則為188元人民幣起。

然而，OpenClaw快速走紅也引發各界對其安全問題的關注。據declawed.io截至2026年2月17日統計，全球偵測到超過23萬個OpenClaw公開暴露實例，其中約8.78萬個存在資料外洩問題，約4.3萬個涉及個人身分資訊暴露。

為應對相關問題，多家中國科技公司亦推出安全方案。小米表示，Xiaomi miclaw僅在用戶主動發起任務時觸發，相關資料主要存實體設備中。騰訊則在Tencent PC Manager 18.0版本中新增AI安全沙箱功能，提供AI代理工具隔離防護。

騰訊近日在深圳舉辦實體的OpenClaw部署活動。據了解，近千名中國的開發者與AI愛好者在騰訊雲工程師協助下完成OpenClaw雲端部署。（取材自微博）

