伊拉克記者方浩明成中國準女婿 曾大跳「科目三」被王毅點讚

快訊

中國新聞組╱北京8日電
伊拉克記者方浩明提問。（取材自中新網）
2026年全國兩會期間，世界各地的3000多名記者齊聚北京，其中，曾因跳「科目三」被外交部長王毅點讚的伊拉克記者方浩明也在會場；據媒體人苑慶攀爆料，方浩明訂婚了，成為了中國準女婿，未婚妻是新疆人。

綜合中新網、上觀新聞報導，14屆全國人大四次會議7日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。教育部部長懷進鵬、民政部部長陸治原、人力資源和社會保障部部長王曉萍、文化和旅遊部部長孫業禮、國家衛生健康委員會主任雷海潮就教育、民政、人力資源和社會保障、文旅、衛生健康等相關問題回答中外記者提問。方浩明是提問的記者之一。

方浩明受訪時則表達了對中國發展的期待。「我覺得中國最吸引我的一個地方，就是每年會給自己定一個目標，然後去超越這個目標，這個值得我們大家學習。」

伊拉克記者方浩明提問。（新華社）
方浩明並表示，「中國每一次（實現）五年目標後，都會有一個很大的提升，這不只是在民生方面、經濟方面，甚至在科技方面，我們都看到了中國在很大地提升。」

方浩明已在中國生活15年。他在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上看到和平鴿飛過而感動落淚的場景，被許多人轉發。他也曾登上2026年春晚舞台。

方浩明又說，這是他第四次參加兩會報導，兩會會討論很多國際和經濟上的問題，對整個世界都會有幫助。他表示，自己過去經過兩次戰亂，是在中國得以重生。中國總是對自己定目標，從不會挑戰他國，他希望能夠通過報導，讓外國人知道中國是怎樣實現和平的，強調「現在不是一個和平的時代，我們只是在一個和平的國家」。

杜拜機場傳爆炸聲 中國航班盤旋9圈 延誤2小時才降落

OpenClaw爆紅 中國瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局AI代理

