馬年首飛 長征八號甲遙八火箭 預計13日發射

由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，7日在海南商業航太發射場實施轉運，火箭箭體順利運至發射區一號發射工位，計畫於執行13日馬年首飛任務。（取材自央視新聞）

由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，7日在海南商業航太發射場實施轉運，火箭箭體順利運至發射區一號發射工位，計畫執行13日馬年首飛任務。

央視新聞報導，長征八號系列火箭今年規劃15次發射任務，其中長征八號甲火箭和長征八號火箭均有規劃。長征八號系列火箭是新一代中型液體運載火箭，自首飛以來，憑藉模組化設計、高性價比和快速回應能力等特點，已成為中低軌道衛星發射的主力型號。

每日經濟新聞報導，長征八號甲是長征八號火箭的「升級版」，沿用了長征八號火箭的一級火箭和助推器，二級升級為更粗更強的箭體，具備太陽同步軌道7噸級的運載能力。

長征八號甲火箭研製團隊不斷優化發射流程，目前已經可以實現脈動式的總裝、測試、發射全流程。並已成功執行7次發射任務，是大陸構建衛星互聯網星座的核心運載工具。

隨著太空資源競爭日益激烈，衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域，涉及到衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅遊等多個方面。星地通信產業預計到2030年將達到人民幣2000億元至4000億元，年均複合增長率在10%至28%之間。

星地通信產業正站在從「概念驗證」向「規模化應用」的關鍵轉捩點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成「天地一體、萬物互聯」的新型通信格局，成為推動數字經濟高品質發展的重要引擎。概念股包括廣聯航空、銀邦股份、天銀機電等。