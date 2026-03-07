穩就業面臨新變化新挑戰 中國預計今年大學畢業生人數達1270萬

中國官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，圖為中國畢業生。（新華社）

中國官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，比去年的資料增加48萬。人力資源和社會保障部部長王曉萍，7日坦言不確定難預料因素同時增多，穩就業面臨新變化新挑戰。

王曉萍在全國人大會議民生主題記者會上強調，「十五五」時期（2026年至2030年）中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高品質發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，實現就業大局穩定、態勢向好，「我們有信心、有能力」。

王曉萍也指出，中國將深入實施就業優先戰略，強導向、擴管道、保重點，不斷推動高品質充分就業取得新進展。

王曉萍列出重點做好的三項工作，其中包括構建就業友好型發展方式。「我們正在會同有關部門編制『十五五』就業專項規畫，謀畫一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計畫等，提高發展的就業帶動力。」

她也說：「我們也在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。」

另一項重點做好的工作為實施穩崗擴容提質行動。王曉萍介紹，「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，在促進行業發展中穩崗位。「擴容」方面，挖掘數位經濟、高階製造、現代服務等領域就業潛力，在推動產業升級中擴容量。「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，規範人力資源市場秩序，全面落實農民工工資支付保障制度等，在強化權益保障中提品質。

中國官方也將重點做好強化精準施策，促進重點群體就業的工作。王曉萍說：「我們將深挖各管道就業潛力，拓展基層就業空間，幫助青年人在各行各業施展才幹。搶抓春招和離校前的時間視窗，推動就業公共服務提前進校園，開展大規模就業見習和能力實訓，引導青年人涵養職業精神，更好融入職場、融入社會。」

對於大齡勞動者，王曉萍表示，中國官方將推出一批適合他們的技能培訓專案，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧物件加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。

王曉萍也指出，今年以來，中國官方組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3萬1000場招聘會，發布2200萬個職位。從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到九成以上，勞動力市場實現溫暖開局。接下來還將陸續推出系列服務活動，努力實現全年招聘不打烊、送崗不停歇。同時，用好用足穩崗返還、社保補貼、創業擔保貸款貼息等惠民惠企政策，用政策服務的力度提升民生保障的溫度。