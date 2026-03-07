近88萬元黃金耳機盒賣掉了 周大福：僅有一件 但接受訂製

要價78.88萬元人民幣的黃金耳機盒現貨已售空，接受訂製。(取材自界面新聞)

近日，周大福推出的一款黃金耳機盒引起市場熱議。該款傳喜耳機盒原價78.88萬元(人民幣，下同，約11.4萬美元)，僅製作一件現貨並已售出。如有顧客需要，可向公司申請全新訂製，預計製作周期約2至3個月，最終價格將依當時金價 重新核算。耳機盒重約350克，採用鑲鑽黃金打造，工藝複雜，需要半年以上手工打磨完成，售價中包含高額工藝附加值。

綜合密度新聞、梨視頻、界面新聞報導，周大福天貓旗艦店客服表示，目前線上店鋪並未銷售該款耳機盒，但官方微博曾發布新品介紹。近期，周大福亦推出多款高價單品，例如售價2080元的鑲金髮夾，其中「福」字部分含0.42克足金，折算單克金價超過4900元。公司表示，定價產品價格會受到金價、工費、設計及寶石材質等多重因素影響，部分產品可能隨國際原材料價格波動而調整。

近期國際金價持續上漲。受中東局勢緊張及市場避險情緒推動，現貨黃金於3月2日盤中一度突破5400美元/盎司，截至3月5日收盤為5161.78美元/盎司，漲幅0.42%。業內消息指出，周大福計劃於3月中旬對黃金產品進行新一輪價格調整，重點集中於一口價產品，預估漲幅在15%至30%，最終執行以門店價格標籤為準。

長期來看，機構對黃金及白銀的前景整體樂觀。高盛 預計金價將上漲至5400至6000美元/盎司，瑞銀證券則認為未來數月國際現貨黃金有望達到6200美元/盎司，地緣政治風險將持續支撐金價。摩根大通預測年底金價可能達到6300美元/盎司，但若中東局勢緩和，短期金價仍可能回落，投資者需謹慎操作。

分析人士指出，周大福此次黃金耳機盒的熱銷，一方面體現了高端消費市場對工藝附加值的認可，另一方面也反映出黃金作為保值和收藏資產的穩定吸引力。隨著國際金價波動及中東局勢持續，消費者和投資者對黃金單品和實物黃金的需求可能將保持強勁，未來高價黃金產品仍將成為市場關注焦點。