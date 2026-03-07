我的頻道

紐約檢警破獲黑槍販運 繳獲32把槍、200發子彈

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機

「老婆、孩子全嚇傻」電動車半路顯示3秒後關機 駕駛懵了

中國新聞組／北京7日電
車輛小屏幕上突然出現「電池電量低」的提示。（取材自大風新聞）
電動車行駛到一半突然斷電關機，整台車失去動力，如此驚險的一幕，近日在廣東湛江真實上演。

大風新聞報導，車主楊先生駕駛的是2025年10月購買的上汽通用五菱寶駿雲海純電600公里版車，出門前，他接到一通來自廠家客服的電話，稱「車子後台數據監測到異常，注意一下」，楊先生未發現車輛有任何故障提示，便開車出門找朋友。沒想到車輛才剛行駛約4公里，車輛小屏幕上突然出現「電池電量低」的提示，緊接著大屏幕上彈出一行字——「3秒鐘後關機」。

「我當時都懵了，還沒來得及反應，車子就突然斷電停下來了，車上還有老婆孩子，一下全嚇傻了。」楊先生說，當時車輛瞬間失去動力，整車屏幕全部黑屏，無法正常操作，就這樣「趴」在了路上。突如其來的變故讓楊先生不知所措，他嘗試用遙控器再次啟動車輛。前兩次，車輛大屏幕短暫亮起，但仍然顯示「3秒後關機」，隨後再次黑屏；第三次嘗試時，遙控器徹底失去反應。

實在沒辦法的楊先生只能找拖吊業者把車子拉到當地4S店修理，他不能接受的是，「接到客服電話稱車有異常，5分鐘後，僅行駛4公里路程，車輛突然斷電失去動力，假如當時在高速上，後果真的不堪設想」。

楊先生駕駛的電動車行駛到一半就徹底斷電，無法操作。（取材自大風新聞）
據楊先生回憶，今年1月1日，他在廣西東興市一家4S店補漆時，發現車輛慢充充電只能充到93%就無法繼續了。當時檢查的結果是慢充機損壞，但店家表示沒有配件，需要等待半個月。之後楊先生回到廣西巴馬縣修車，同樣被告知沒有配件，仍需等待半個月。2月4日，他利用回鄭州的機會再次前往4S店，得到的答覆依舊是「沒有配件，要等半個月」。無奈之下，楊先生只能先做了常規保養，更換了機油，並一直使用快充，沒想到之後就發生了車輛斷電事故。

經過檢查，湛江當地4S店給出初步結論：小電瓶壞了，無法充電，導致車輛徹底斷電，並稱這種現象比較少見。對於這個解釋，楊先生感到憤怒又後怕，他表示，車輛自始至終沒有任何故障提醒，也沒有顯示任何故障代碼，如果當時儀表板上有任何警示，哪怕提前亮個燈，他都會靠邊停車或者採取應急措施。楊先生強調，他事前僅接到客服一通提醒電話，且車輛顯示正常行駛，說熄火就熄火，「這完全是對車主安全的不負責任」。

電動車

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

