身價67億的宇樹王興興竟網上相親 擇偶條件讓網友喊「讓我來」

宇樹科技首席執行官王興興的相親帳戶被發現，圖為他在2025年世界經濟論壇解讀中國AI發展路徑。 (中新社)

宇樹科技創始人王興興 近日成為社交平台上的焦點，原因是有網友在某相親平台上發現了他的個人主頁。他在理想伴侶標準裡希望具備基本的科技素養，同時要求三觀端正、無不良嗜好。由於這是實名、學歷雙認證的帳號，雖然平台無法證明是否為王興興本人，但是高度吻合的資訊令網友驚呼：這簡直是身價67億科技大佬的秘密戀情。

快科技報導，從網友分享的信息來看，王興興的帳號經過了平台官方的實名認證以及學歷認證，填寫的個人資料顯得簡潔且真實。

據網友截圖，這位神秘精英的自我介紹非常真誠，定位明確。職業是互聯網，學歷碩士。收入「年薪超百萬」，星座是白羊座。他對理想對象的要求是： 具備基本科技素養，三觀正，不抽煙不喝酒。

針對這一信息的真實性，相關相親平台的客服作出回應，表示該截圖顯示的帳號確實已經完成了註冊和認證流程。不過由於平台目前不具備定向搜索功能，工作人員暫時還無法從後台直接確認該帳號是否是王興興本人。

報導指出，不少網友在看完這一標準後感嘆，作為一名頂級科技公司的掌舵人，王興興的找對象要求非常務實。比起物質條件的堆砌，這種對性格內核與基本素養的堅持，才是最能打動人的必殺技。也有不少網友打趣的「自我推薦」、「讓我來」，希望有機會親密的接觸，但也有網友直說「王總一大把可以挑的」。

1990年生的王興興是浙江理工大學機電本科、上海大學機械工程碩士。他領導的宇樹機器人連續2年登上央視春晚，2025年跳秧歌舞，2026年與少林合作武術表演「武BOT」，機器人卓越控制能力引發關注。

查閱最新的「2025新財富500創富榜」數據可以發現，王興興在2025年的身價已經高達67億元人民幣(約9.7億美元)。