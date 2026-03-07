雲養「龍蝦」暴紅 騰訊廠外千人排隊裝機 小米發布手機版

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
騰訊雲Lighthouse裝機火了，不少民眾在廠外排隊要「一鍵養龍蝦」。(取材自深圳新聞網)
騰訊雲Lighthouse裝機火了，不少民眾在廠外排隊要「一鍵養龍蝦」。(取材自深圳新聞網)

被暱稱為「AI小龍蝦」的 OpenClaw自今年初暴紅，這款能實現多平台交互任務的AI代理人專案，徹底改變了傳統大模型的使用模式，也橫掃中國AI圈，中國多家科技巨頭紛紛布局搶市。騰訊科技近期推出了一系列配套服務，OpenClaw雲上養蝦人規模已突破10萬並持續上升，昨天在總部門口為「養蝦人」免費安裝，現場湧入近千人排隊。另一巨頭小米也在昨發布國內第一個手機版龍蝦「Xiaomimiclaw」首批支持小米17系列機型。

據深圳新聞網報導，6日，鵝廠（網友對騰訊公司的暱稱，源於其吉祥物與商標是一隻企鵝）門口排起了長龍，近千名開發者與AI愛好者來到騰訊大廈，有近70歲的非遺專家、有懷抱2歲小孩的媽媽等，在騰訊雲工程師的協助下，完成了OpenClaw的雲端安裝，集體化身「雲上養蝦人」。有騰訊員工表示，上一次這麼大陣仗還是新年發利是。

開源AI智能體OpenClaw通過支持私有化部署、具備主動執行與插件擴展能力引發巨大關注，但中國部署環境配置複雜，國內社交平台甚至出現了上門收費代裝服務。本次活動通過騰訊輕量雲Lighthouse一鍵部署，僅需5分鐘即可免費安裝。從今年1月開始，騰訊輕量雲Lighthouse保持每天一個版本的迭代速度，不斷將複雜操作轉化為「零代碼」體驗，實現「一鍵安裝、一鍵啟用」。

目前，騰訊輕量雲Lighthouse開發者數量、調用核數多次突破歷史峰值，OpenClaw雲上養蝦人規模突破10萬並持續上升。為進一步降低OpenClaw的部署、使用門檻，騰訊雲近期還推出了一系列配套服務，包括智能體開發平台（ADP）提供企業級部署能力、預裝鏡像等，提供「可視化＋卓越架構」的過程治理能力。

另據荊楚網報導，小米昨發布移動端Agent產品「Xiaomimiclaw」，官微發文稱：「基於小米MiMo大模型構建的AI交互測試產品Xiaomimiclaw，今日正式開啟小範圍封測。和傳統AI助手相比，Xiaomimiclaw擁有系統底層能力、個人上下文理解、生態互聯和自進化四個層次能力。Xiaomimiclaw是我們探索Agent的一小步，本次封測不公開招募，採用邀請制，首批支持小米17系列機型」。

Xiaomimiclaw是基於小米MiMo大模型構建的AI交互測試產品，是國內首個手機端類OpenClawAgent應用，聚焦驗證大模型在小米「人車家全生態」系統中的執行能力，探索模型從「對話能力」向「系統級執行能力」的落地路徑。

小米發布國內第一個手機版龍蝦，正式開啟小範圍封測，首批支持小米17系列機型。(取材自荊楚網)

小米發布國內第一個手機版龍蝦，正式開啟小範圍封測，首批支持小米17系列機型。(取材自荊楚網)

