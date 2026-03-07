貨到碼頭就被炸、客戶遇難沒付款…中東戰火讓義烏也難了

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，造成中東地區緊張局勢持續升級，圖為浙江義烏的中歐班列集裝箱集散地作業現場。(中新社)

中東局勢升溫，也衝擊到以節慶等用品著名的「世界超市」浙江省義烏市；當地業者表示，戰爭期間沒人需要裝飾用品，已出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯情況。有商戶透露，曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了」，還有中東貨主沒來得及打尾款就被炸死。他們現在只有盡量降低來自中東訂單的比重，其他能做的，「只有等待」。不過危難中也有真情，伊朗合夥人冒險堅持轉帳外貿分成被商戶回絕，要對方先留著錢保平安最重要。

中東戰事波及數千公里之外的義烏相關話題昨衝上微博熱搜第一；據南風窗報導，在義烏做聖誕用品和仿真植物的龔永強說，很多中東客人春節前就下訂單，因戰爭影響有所延遲。但中東地區的動盪局勢不是這兩天才開始，多名受訪商戶表示，與伊朗、阿拉伯等地區合作，做好損失的心理預期，早已成為義烏商品老闆們的常態。

2019年之前，龔永強的中東客戶占比在25%到30%，如今下降約7%到8%，「其實客人一直有在拿貨，但拿的量遠遠沒有以前那麼多了，他們只是說局勢不穩定，不敢大批量備貨」。他記得2023年，哈馬斯襲擊以色列事件爆發後，動盪持續至今，「一批貨剛送到港口，就被炸了」；10餘年前還有一名伊朗客戶剛收到貨，還沒來得及打尾款就被炸死了。

在義烏開了24年工廠的老闆林英表示，春節前，杜拜客戶訂單價值近500萬元（人民幣，下同），「說好等廠裡開工，3月底或4月初就出掉」，但戰爭開始後，客戶方再也沒了消息，她已預備好各種壞的可能性，畢竟也遇過貨物在碼頭上被炸毀。

裝飾用品店的老闆龔永強祈禱世界和平，畢竟在動盪的時候，沒多少人會需要裝飾用品的；他嘆氣道，「日子過得好了，我才可以多裝飾一點」。林英覺得無奈，「這幾年一些國家在打仗，一打，大客戶就變成小客戶了」，但「我們只能等待」。

另據中國藍新聞，6日，義烏商人樓嘉豪收到伊朗合夥人艾米爾的轉帳請求；艾米兒冒險到邊境山上找信號，堅持轉來外貿分成，而樓嘉豪果斷回絕：「錢別轉，你留著，希望你平安」。兩人合作6年，情誼深厚。樓嘉豪表示，對方平安才是他最想要的「分成」。