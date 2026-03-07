德黑蘭→巴庫→杜拜 中國空姐一場74小時的撤離歸途

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
美國與以色列3日空襲伊朗首都德黑蘭，夕陽下可見空襲後升起的濃煙。（美聯社） 美國聯合通訊社
伊朗首都德黑蘭在2月28日遭到以色列和美國聯合軍事打擊，一名杜拜航空的中國籍空姐的班機在當日早上9點抵達德黑蘭機場，接連經歷領空關閉、全面斷網、跨境陸路撤離，她原本2小時的短途飛行變成一場74個小時的歸途。

新浪旗下「蜂鳥」欄目報導，來自內蒙古24歲的劉念，去年4月入職杜拜航空公司（flydubai）。28日上午9點她的班機降落伊朗德黑蘭的伊瑪目·霍梅尼國際機場。按照計畫，飛機會在機場停留1.5小時，承載21名返回杜拜的旅客再次起飛。

突然間，機長廣播「因為領空關閉，我們無法起飛。」那時她才意識到可能是因為戰爭，但一時之間所有人都連不上網，伊朗幾乎是全面斷網。

客艙裡，機上乘客大多是伊朗國民，其中一名要轉機去中國成都的伊朗人，看出劉念的慌張，他主動上前安慰：「這種事對我們來說見怪不怪，放心。」

報導指出，當晚6點，機組帶來撤離方案：由阿聯酋駐伊朗大使館和領事館協調，安排車輛將他們從德黑蘭送往伊朗北部與亞塞拜然交界的邊境城市阿斯帕爾，從陸路進亞塞拜然再前往首都巴庫，最終從巴庫乘公司航班返回杜拜。

從晚上9時到次日清晨5、6點，整整一夜，車輛才抵達伊朗與亞塞拜然的邊境。邊境早已擠滿都帶著大包小包行李的民眾，排隊等待過關，「有一種逃難的感覺」。

抵達巴庫時，已是1日傍晚。杜拜航空為劉念和同事安排了酒店，還給每位員工發放100美元的補助，讓她們購買衣物和洗漱用品。從出發到現在，她們一直穿著單薄的工作制服，邊境的氣溫讓她們手腳凍得冰涼。

由於杜拜航空的航班無法經過伊朗領空，原本從巴庫到杜拜2個半小時的航程，需繞行土庫曼和巴基斯坦，航程直接翻倍。更麻煩的是，巴庫機場的領空開放時間不確定，他們在機場又等待了幾個小時，原本凌晨2時30分的起飛時間，推遲到次日早上6時才起飛。

報導說，飛機升空那一刻，劉念懸著的心終於放下。這趟繞行的航班，飛了整整5個小時，於3日上午11點半降落在杜拜國際機場。

伊朗 杜拜

