百萬點讚…浦東美術館母女共舞視頻暴火 網：幸福具象化

中國新聞組／上海7日電
媽媽在上海浦東美術館的大螢幕前跳舞，女兒在後面模仿。（取材自經視直播）
近日，一段媽媽帶著孩子在上海浦東美術館鏡廳大屏前跳舞的視頻走紅，短短數日就收穫超過百萬點讚；畫面中母女兩人的身影與大螢幕光影交相輝映，被網友稱讚「像電影一樣」、「這就是幸福真實的模樣」。

「經視直播」報導，從相關視頻中可看到，浦東美術館內的巨型屏幕正播放新春馬年主題的光影秀，一名媽媽在屏幕前起舞，身後的女兒模仿起媽媽的動作，兩人互動自然，爸爸則悠然跟在身後拍攝。這一幕被遠處一名路人拍下並上傳到社交平台，迅速引發網友共鳴，大讚「給人一種動畫電影照進現實的感覺」。

視頻中的媽媽焦女士表示，自己來自安徽蚌埠，當時正與家人在上海旅遊。來到浦東美術館時，她被大螢幕上的光影秀吸引，就請丈夫幫忙拍一段自己跟著煙花起舞的搞笑視頻，沒想到剛上一年級的女兒跟著模仿起她的動作，且這一幕還被其他網友拍下。

浦東美術館媽媽起舞、孩子模仿、丈夫跟拍的一幕被網友拍下。（取材自經視直播）
媽媽在上海浦東美術館的大螢幕前跳舞，女兒在後面模仿。（取材自經視直播）
焦女士說，當時在一旁拍攝的丈夫還打趣女兒「同手同腳，跟不上節奏」，更令她意外的是，幾天後她刷到其他網友從館外拍下的一家三口剪影——媽媽起舞，孩子模仿，丈夫跟拍，三人的身影在光影下化作一幅動人的畫面。這段「被偷拍」的畫面還收穫百萬點讚。網友認為這場面充滿溫馨，「剪影活潑又浪漫，這一刻太像電影畫面了」、「最動人的幸福，往往藏在未被設計的瞬間裡」。

視頻走紅讓焦女士既驚喜又驚訝，她說：「覺得挺榮幸，生活中幸福的具象被大家所發現了。」並感慨道：「我們所生活的國家很幸福，國家幸福了，小家才能幸福。」

