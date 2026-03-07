遼寧嚴厲整治「官本位」 省委書記：一有問題直查直辦

第十四屆全國人大四次會議遼寧省代表團全體會議。（取材自政知見）

十四屆全國人大四次會議遼寧省代表團6日舉行全體會議，遼寧省委書記許昆林強調，營商環境的建設是目前最重要、最迫切的戰略任務，並重申「八個堅決整治」，力拚今年地區經濟生產總值增長4.5%。許昆林批評，有些幹部熱中當官，沒想著為老百姓服務，將堅決整治「官本位」思想，一有問題立即「直查直辦」。

「政知見」報導，今年1月4日，遼寧召開全省優化營商環境大會時，許昆林嚴厲提出八個「堅決整治」，昨天他再度重申，並強調將堅決整治服務意識不強、官本位思想突出問題。

許昆林表示，「我們有一些幹部熱中於當官，沒想著要為企業、為老百姓服務，老想當官，剛當沒幾天還想著下一步。」他還提到，堅決整治政府不講誠信、承諾不兌現問題；堅決整治行政效能不高、辦事拖沓問題，「也就是習慣喜歡面朝南坐，沒有主動服務的意識，等著人上門，設置各種障礙。」

許昆林舉例，「一個住建系統的官員，他自己懺悔，很簡單的程序，他為了能從中撈好處，就設計得很複雜，讓你們搞不清楚，就得找他，給他送錢才能辦，（這個案例）很典型」。

在提到堅決整治政策效果打折扣、企業和群眾獲得感不強問題時，許昆林說，「有些政策，就是為了起個宣傳作用，沒啥真金白銀，針對性不強，文件寫了十好幾頁，乾貨沒兩句，（我們）要實實在在的。」

針對堅決整治吃拿卡要、以權謀私問題，許昆林再度用案例說明，「一個住建廳辦事大廳收材料的人，半年都能收1600多萬，你們敢想嗎？這有點小權就用到『極致』了。」

許昆林提到，遼寧成立了由紀檢監察部門牽頭的工作專班，省裡培訓了1000名辦案人員，各個市仿效，加起來全省培訓了3500多名辦案人員，只要營商環境被投訴到省級部門，紀檢部門就牽頭幾個部門聯合，即「直查直辦」，「效果非常好」。

許昆林重申，希望用堅決的措施，使營商環境短期內實現根本好轉，「全面發力才能跟上全國發展步伐」。