掃地機器人捲貓尾巴繼續工作 消費者轟寵物模式不靠譜

貓被掃地機器人拖行。（取材自揚子晚報）

掃地機器人對寵物 來說安全嗎？近日，浙江一名俞女士在社交平台發文抱怨，稱其購買的石頭掃地機器人號稱有寵物避障功能，但使用中時卻不慎將家中寵物貓的尾巴捲入，並拖行近10分鐘，導致小貓尾軟骨挫傷，引發網友熱議。

揚子晚報報導，俞女士表示，2日早上出門上班前，她啟動了掃地機器人。按照平時習慣，她在上班途中順手打開家中監控，卻發現客廳裡的單人沙發出現位移。俞女士仔細回看監控錄像，畫面顯示，當天早上9時13分左右，家中的寵物貓正躺在沙發前的地毯上，掃地機器人清掃時行駛到小貓附近，隨後便將其尾巴捲入。

從監控畫面可看到，小貓試圖掙脫未果，隨後被掃地機器人拖行至單人沙發旁，拖拽中沙發發生了位移。直到9時22分左右，機器人被沙發卡住，才發出報錯提示並停止工作，整個過程持續近10分鐘，其間小貓一直發出叫聲。看完監控後，俞女士立刻請假，趕回家帶貓就醫，經過檢查，貓咪尾軟骨有組織挫傷，還因受到驚嚇走路有些歪斜。

俞女士隨後透過電商平台客服向石頭掃地機器人品牌官方提出質疑：「AI識別避障、寵物環境這些功能我都打開了，結果出現這種故障，必須給個說法。」

俞女士表示，這款石頭G20S Ultra掃地機器人是2024年10月在線下購買的，當時售價約4300元（人民幣，約626美元），目前仍在兩年保固期內。事後，她接到了石頭售後客服的電話，「他們一開始讓我把機器寄回去檢測維修，可我覺得，這次出現的識別失誤，很可能是產品底層代碼等存在問題，我不敢再繼續使用了」，俞女士說。

對於此次故障的具體原因，俞女士說，品牌沒有給出明確解釋，「一開始客服說可能是環境原因導致識別失誤，我上傳了報錯日誌，但後續也沒有其他說明了。」俞女士指出，在掃地機器人拖拽貓咪的過程中，掃地機器人關聯App一直沒有彈出過捲入異物等提示或報警，「如果不是被沙發卡住，貓咪可能會被拖更久。」

據了解，俞女士購買的機型具備「寵物模式」，號稱能識別108種障礙物，但經調查發現，類似問題並非個案，多名消費者都曾反映寵物尾巴被捲入掃地機器人的情況。

據黑貓投訴，2025年7月，一名消費者曾發文，稱自家貓咪被石頭掃地機器人捲住尾巴。該產品頁面宣傳具備寵物識別與AI避障功能，實際使用時卻將貓尾巴捲進了側邊刷，貓咪劇烈掙扎時，設備未觸發急停，仍拖著貓咪繼續工作至少8分鐘。