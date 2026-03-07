史上最強「小孩姐」 中國國家博物館要給9歲的她辦特展

李靜訓墓中出土的精美寶石項鍊。（取材自紅星新聞）

近日，國家博物館為一位年僅九歲的女童辦了一場重磅特展，這個女孩不僅身分極為尊貴，還備受寵愛，被稱史上最強「小孩姐」。她被葬在一座雕刻精美、造型逼真的仿殿堂式石棺裡，猶如一座微縮版的隋代宮殿。隨葬品足足有230多件，包括寶石項鍊、數量繁多的陶俑、邢窯瓷器等，而她的墓室自隋朝至今沒有被盜的原因，可能就是因為她的外婆在石棺「屋頂」中央的瓦脊上刻的一句詛咒——「開者即死」。

據紅星新聞報導，近日，國家博物館將舉辦重磅特展「李靜訓和她的時代」（暫定名）的消息吸引很多文博愛好者的關注。李靜訓是一個九歲早夭的女孩，但這個女孩不僅身份極為尊貴，更有無比寵愛她的外婆

1957年，考古工作者在西安城西的梁家莊附近發現一座保存完整、規格很高的隋代墓葬，墓室深度近3米，是隋代風格「九脊殿堂式」構造石質棺材，棺蓋被雕刻成殿堂的屋頂，棺底基石是殿堂的基座。棺板下是一塊殘朽的絲麻織物，和令人眼花繚亂的隨葬品：數量繁多的陶俑，鑲嵌玉石的項鍊，結構精巧的手鐲，形式多樣的日用器具，潔白晶瑩的邢窯瓷器，來自波斯的金銀器皿等足有230多件，其中那條美麗的寶石項鍊和那頂精巧可愛的頭飾，最為出名。

從墓誌銘上，大家清楚地了解到墓主人的身分。李靜訓（600—608），字小孩，隴西成紀（今甘肅秦安縣）人。她的曾祖父李賢是北周驃騎大將軍、河西郡公；她的祖父李崇是一代名將，官至上柱國。但對她寵愛有加並營建了這座墓葬的，則是她的外婆，先為北周皇后、皇太后，後為隋朝公主的楊麗華（561—609）。李靜訓是楊麗華獨生女宇文娥英與夫婿李敏所生的第四女。

顯然這個「小孩」是楊麗華最寵愛的孫輩，自幼就在宮中跟著外祖母生活，但大業四年（公元608年），李靜訓跟著楊麗華到汾源宮（今山西寧武縣）避暑時突發重病夭亡。楊麗華悲痛不已，把小孩葬在了隋大興城中的萬善尼寺。並在墳上建造一座宏偉的樓閣式佛塔。李靜訓死後第二年，48歲的楊麗華在陪同隋煬帝楊廣出巡河西時病死。

在李靜訓的墓誌銘中，有一個可能是楊麗華記下的細節：「往從輿蹕，言屆河汾」——小孩跟著外祖母去山西時，曾提出想去看看黃河與汾河交匯處的風景。那裡自古據傳是軒轅黃帝掃地為壇、祭祀大地之處，楊麗華大概一直記得外孫女這個沒能實現的願望。