一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

字跡清晰且品相完整的清朝地契。（取材自後浪視頻）

安徽淮南楊女士近日在整理老家時，從家中木櫃裡翻出一老式盒子，打開後發現內藏10幾張清朝至民國時期的地契，抽屜中還有雙保存超百年的「三寸金蓮」繡花鞋。楊女士將發現的物品拍成視頻放在網上，引來百萬網友圍觀，紛紛羨慕稱楊女士是「大戶人家」，並指這些物品能保留至今「看來是當年抄家的時候藏的比較好沒讓抄完」。專家則稱，若是成套地契，則具有較大的研究價值。

據後浪視頻報導，楊女士近日回鄉整理閒置老屋時，在老舊木櫃中意外發現一個帶吉祥紋樣的舊木匣，內藏10幾張泛黃宣紙地契，時間橫跨清代同治、光緒、宣統至民國初年，距今超百年。這批地契以毛筆繁體書寫，字跡與官府紅印清晰，雖邊緣略有磨損，核心信息完整保存，紀錄了晚清至民國鄉村土地交易、權屬變更與賦稅管理細節。

楊女士家中估計存放百年的三寸金蓮。（取材自後浪視頻）

木匣中還發現一雙穿過的三寸金蓮鞋，楊女士稱，「可能是我老公太奶奶往上的長輩的，已經保存100多年了」，老公喜歡這些老物件，就拿回家裡了，裝地契的小匣子應該也是清末的。

塵封百年的器物重見天日，相關視頻與圖片在社交平台快速傳播，引發廣泛關注與討論，並登上了微博熱搜，引來百萬網友圍觀及評論：「祖上也是大戶人家啊，可惜這些地契放到現在也沒什麼用了」，「問奶奶的奶奶的奶奶的奶奶好」，「沒被清算的地主」，「現在能活下來的人，很多先輩是大戶人家」，「沒被抄家破四舊」，「我奶奶家抄家時把東西都扔海河裡了」，「妥妥的穿越感撲面而來」，「如果地契有用這些地皮現在可是價值不菲啊」。

文史專家指出，此類成系列、跨朝代的地契，是研究近代土地制度、鄉村治理與民間契約文化的珍貴實物史料。專家同時提醒，老地契已不具備現行土地權屬效力，主要價值體現在歷史研究與民俗收藏領域，妥善保管與數字化存檔更具意義。