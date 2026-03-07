播放量破億 「SHIT」期刊火了 「屎」文成中國年輕人情緒出口

「SHIT」期刊主頁。（取材自微博）

2026年2月，一個名叫「SHIT」的「學術期刊」上線， 這個自稱「學術垃圾收容所」的平台，以一套以「旱廁」、「化糞池」、「構石」命名的評分機制系，迅速引發共鳴，一個月就吸引破億的話題播放量。從碩博生的圈內玩梗，到全網參與的文化現象，這場由青年科研人發起的社會實驗所引發的狂歡，有人評價「真有點當代『新青年』那味了」；也有評論認為，「屎文」猶如一次年輕人溫和卻徹底的反叛。

據觀察者網刊出「雷期林」微信公眾號等報導，「SHIT」自稱「學術垃圾收容所」，成立原因之一來自許多學術研究人員想在「Cell」、「Nature」和「Science」三大頂級期刊上獲刊論文之艱難，某位研究生屢遭拒稿後心生悲憤 ，遂為了天下同被拒稿的學子揭竿創辦，沒有版費，有稿就能投，需嚴格模仿學術格式且「拒絕平庸和無聊」，分析方法要科學理性，並且一定不會有學術造假。

「SHIT」期刊社區宣言「真理會過時，構石永恆」形成獨特文化符號，投稿者自稱「排便人」，稿件稱為「構石」，編委會稱「剷屎官」。該平台並獨創「四域流轉」評審流程。旱廁區：新稿匿名評分，滿30人均分≥3.8進入下一階段；化糞池：二次評價，評分超4.5且人數＞100晉升至殿堂；構石殿堂：最高榮譽，永不降級；沉澱區：低於3.8分的稿件「再沉澱」。「屎」愈多，得分愈高，只有神作中的神作，才會臭氣熏天，讓人過目不忘。

期刊官網刊出五花八門的「論文」，諸如「地府貨幣膨脹：東亞父母該燒多少錢才能保證孩子不會亂花」、「如廁時間過長與生產力上升100%有關」等。其中有不少描述引發網民共鳴，比如結尾「你已經夠努力了，現在可以休息了」直擊教育焦慮；「論同人創作中的權力美學」以哲學視角論證「嬤文化」本質是「凝視強者失權」的審美實驗等。投稿者稱「寫論文從未如此快樂」，視其為情緒出口，有評論稱這是一場對傳統學術的批判、反抗焦慮的集體狂歡。

據相關報導，「SHIT」期刊平台創始人疑是抖音博主「蝸牛學長帶你上岸（奧利給院士）」，目前粉絲37.5萬，IP屬地在英國。他的自我介紹是：英國CSC博士在讀，保研退過學，後遇好導師讀博。

紅網刊出西南大學寧俊博評論指出，「SHIT」這場狂歡透露了當下很多年輕人面臨的「形式大於內容」困境，也是學術圈甚至更更廣泛社會領域的問題。這是一場「用魔法打敗魔法」的實驗，年輕人用一套完整的符號系統，完成了一次溫和卻徹底的反叛。

「SHIT」期刊火了登上今天的微博熱搜，網民們紛紛發表看法：「真心佩服現在小孩兒的整活能力」，「還真別說，我看了幾篇刊載的文章，挺讓人有共鳴的」，「另真的幹成頂刊了」，「透露了不被重視的『中式隱痛』」，「真有點當代『新青年』那味了」，「這尺度不會被封嗎？」，「太久沒看到這種有意思的社會實驗了」，「不要淪為了學術混子謀取學位和名譽的助力了」，「這才是我愛看的文獻」。