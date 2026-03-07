心疼天冷無處藏身…哈爾濱景區收留逾20流浪貓 網友慕名打卡

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
景區收養的流浪貓。(取材自瀟湘晨報)
哈爾濱一處文學紀念景區因長期收留流浪貓而在網路走紅。位於當地的蕭紅故居紀念館院內目前生活著20多隻流浪貓，不少遊客因此慕名而來，被網友形容為「免費貓咖」。景區表示，最初只是心疼流浪貓在嚴寒冬季無處躲藏，才開始搭建貓屋照顧牠們，沒想到逐漸成為館內的一項傳統，也吸引不少遊客前來打卡。

據瀟湘晨報報導，3月6日，哈爾濱蕭紅故居紀念館講解員張女士受訪表示，館方收留流浪貓已有多年歷史。她指出，哈爾濱冬季氣候嚴寒，工作人員看到許多流浪貓在戶外難以避寒，便在院內角落搭建簡易貓屋，提供棲身之處並餵食。如今館內大約有20多隻貓，其中部分是附近居民棄養後留下，也有少數是自行跑進院子安頓下來的流浪貓。

張女士回憶，約五年前她剛到紀念館工作時，院內只有約10隻貓，隨著時間推移數量逐漸增加。「吸引過來的還是少，主要還是別人扔的。」她說，一些原本被飼養的貓被主人遺棄在附近後，慢慢在紀念館院內定居。館方平時主要提供貓糧餵食，也在院子裡搭建小房子供牠們休息。

這些貓逐漸成為紀念館的「常住居民」，也吸引不少遊客特地前來探訪。張女士表示，許多遊客會自發帶來貓糧等物資放在貓屋附近，館方看到後便會替貓咪分配食物。近來每天都有不少年輕遊客專程來看貓，有人甚至在院子裡停留一整個下午，只為拍到貓與蕭紅雕像同框的照片。

其中一隻名為「八字」的流浪貓讓張女士印象深刻。這隻貓約兩三年前冬天出現在紀念館外廣場，因受傷導致關節僵硬、走路呈外八字而得名。去年夏天「八字」曾出現口腔異常並持續流口水，後來有好心人士得知情況後捐出500元人民幣(約72美元)協助治療，目前已恢復正常進食，仍在紀念館院內生活。

景區有專門設置的貓房，收養流浪貓。(取材自瀟湘晨報)
景區有專門設置的貓房，收養流浪貓。(取材自瀟湘晨報)

