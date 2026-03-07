短劇霸總現實版? 外籍醉男酒吧強吻保潔阿姨 網友看笑了

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
一名在酒吧喝醉的外籍男子在廁所強吻保潔阿姨。(視頻截圖)
抖音、Threads、X平台、Instagram等平台近日瘋傳1段影片，一名在酒吧喝醉的外籍男子在廁所強吻「保潔阿姨」。由於中國短劇裡大量老哏是有關「霸道總裁愛上保潔阿姨」的劇情，不少網民立刻腦補男子身分、阿姨後續故事。還有人發現阿姨被親吻後露出笑容，讓這則影片意外產生「笑果」。

香港01報導，這段影片長約8秒，只見酒吧某個角落裡，1名穿白衣長袖上衣、面露醉意的外籍男子，靠牆蹲在地上，他雙手抓住站在前方的保潔阿姨(清潔員)。只見保潔阿姨掙扎想推開男子雙手但推不開，男子竟把阿姨拉近，強吻阿姨臉部。

被突襲得手，保潔阿姨奮力推開男子，但她臉上疑似掛著微笑，男子則退開半步。影片至此結束。

報導指出，網民看過影片後，有人對阿姨反應感到爆笑，「保潔阿姨：這波不虧」、「我確定我看到阿姨在笑」、「阿姨笑的好燦爛」、「阿姨工作幾十年來，最開心的一天」、「以為老闆安排的年終花紅」、「霸道老外愛上保潔的我」。

但也有網民批評外籍男行為離譜應該嚴懲，X平台上有網民寫道，「一外國男子當眾對保潔阿姨動手動腳，毫無底線，這種人就該立刻驅逐出境、重罰」。

