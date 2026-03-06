暴紅App「死了麼」傳一夕被下架 創始人成立新公司捲土重來？

「死了麼」App一度登上中國Apple Store付費榜第一。（取材自微博）

為防止孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App ，因取名「死了麼」引發網上熱議，一度登上蘋果App Store付費榜榜首，日前傳出在一夕暴紅後在中國被下架，引起關注。南方都市報報導，「死了麼」App創始人呂先生表示，因為「死了麼」暴紅，他從原本的公司離職，變成全職創業者。近日，他註冊成了一家月境未來（杭州）科技有限公司，另外兩名曾經的「死了麼」App團隊成員也在這家新公司兼職，主要負責遠程協作。

據報導，呂先生表示，「我本來在杭州的一家公司工作。『死了麼』爆火後，原公司因擔心我精力有限，建議我離職」，他於今年1月22日離職，「當時我的感受是被很多外部的事情推著走，我也沒有想好自己下一步具體要做些什麼，有對未知的恐懼。」

報導指出，月境未來（杭州）科技有限公司於今年2月13日註冊成立，呂先生為該公司法定代表人。呂先生說，目前自己全職經營這家公司，計畫開發一些安全方向的新App。另外兩名曾經的「死了麼」App團隊成員也在這家新公司兼職，主要負責遠程協作。之後，公司計畫再多招1至2位主要負責開發的工作人員。

呂先生曾表示，「死了麼」的命名靈感來自網友，「我不認為『死了麼』不好聽，它更能提醒我們珍惜當下」。呂先生說，自己曾經在深圳獨自打拚過四五年，「大城市工作的年輕人普遍有種感受，要麼特別亢奮，要麼極其孤獨。」這種孤獨往往伴隨著不安全感，「我們希望社會更加理解這些獨居人士的情感」。