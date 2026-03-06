湖北女醫「咆哮式」向腦癱兒母親塞200元愛心款暴紅 全網喊：也想捐

李愛霞醫師「咆哮式」向白髮母親強塞200元愛心款的一幕，引起全網關注。圖為李愛霞醫生。（取材自極目新聞）

60歲的母親扛著24歲的腦癱兒子一路闖過生死關卡，出院時一名醫師塞給她200元（人民幣，下同，約28.9美元），她掩面泣不成聲，這是日前發生在湖北省咸寧市中醫醫院的動人一幕。極目新聞報導後，引發全網關注，大量網友留言表示想捐款。當事女醫師稱，這對母子是低保戶，治療費用大部分已由國家醫保支付，她的捐款行為只是一點心意。

2026年2月14日，正值情人節，咸寧市中醫醫院重症監護病房裡，一名24歲的腦癱患者剛治癒呼吸衰竭，監護室的指示燈已熄滅，他的母親正在為其辦理出院手續。據報導，當咸寧市中醫醫院肺病科（ICU）主任李愛霞得知，24歲腦癱患者與母親的經濟狀況十分拮据，母子出院時便「咆哮式」地將200元現金強塞到她手中。這一刻，白髮母親雙手掩住面容，淚水奔湧而出。

據報導，李愛霞表示，這對母子來自湖北通山，今年1月，她的兒子因為肺部感染和呼吸衰竭入院治療。經過醫師治療，患者病情在2月14日穩定下來，母親為其辦理出院手續。她通過護士口中得知，患者的母親一直獨自照顧兒子。由於兒子的病情需要長期治療和照顧，母親沒有工作，母子倆的經濟狀況較拮据。

「只是一點心意，沒有考慮這麼多，」李愛霞表示，患者住院期間，醫院、醫師、護士都給予他很多的幫助。這對母子在當地是低保家庭，兒子治療費用大部分也是由國家醫保承擔的。近期，她準備再去看望這對母子。

李愛霞「咆哮式」向白髮母親強塞200元愛心款的一幕，引起全網關注。網友點讚李愛霞醫師的善舉時，還表達了對這位母親的關切，不少網友還表示想捐款給這對母子。有網友留言想幫忙：「我可以帶現金去，幫他買點生活必需品，我想盡一點綿薄之力」、「能聯繫到這位老人嗎？雖然我只是一個沒有工作的全職媽媽，但是我也想盡一下我的微薄之力！」」

也有人認為這位母親很偉大，「這輩子她為兒子努力著，因為她兒子背後只有她」。

報導指出，咸寧市中醫醫院表示，正組織醫護人員為這對母子募款。同時，咸寧市紅十字會稱，關注到這對母子的情況，正在積極跟進，以提供幫助。