「刷山」40多夜 浙高中生找到「括蒼山脊蛇」論文登SCI

中國新聞組／北京6日電
新物種括蒼山脊蛇。(取材自潮新聞／受訪者供圖)
新物種括蒼山脊蛇。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江臨海高三學生胡家豪3日在朋友圈曬出國際期刊「Zoosystematics and Evolution」一篇論文截圖，內容是浙江臨海發現的爬行動物新物種——括蒼山脊蛇。這是20世紀以來首個模式產地位浙江的爬行動物新物種。胡家豪用近半年的野外調查「筷子蛇」，「刷山」40多夜，讓新物種研究補上標本缺口。人生第一篇SCI論文也成為17歲最好的禮物。

活體和路死的括蒼山脊蛇。(取材自潮新聞／受訪者供圖)
活體和路死的括蒼山脊蛇。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

潮新聞報導，2024年10月18日，浙江省森林資源監測中心調查專家周佳俊與當地生物愛好者陳浩駿一同在括蒼山開展野外調查，意外發現了一條蛇類的殘缺屍體。

這條蛇體型纖細，長度20~30厘米，通身呈褐至深褐色，與常見物種有著差異，憑藉專業經驗，眾人立刻察覺到了牠的特殊性。

同為愛好者的胡家豪希望能盡自己的一份力，在括蒼山找到更多該物種的完整樣本。浙江省森林資源監測中心工程師許濟南回憶起當時的場景，仍感慨不已：「我們當時都覺得，一個高中生想找到完整標本，難度太大了。」

2025年暑假，胡家豪正式開啟括蒼山尋蛇之旅。每天完成功課後，他便背上專業攝影裝備和防護用品，往返近百公里趕往括蒼山，尋找蛇類的足跡。

8月17日晚間，胡家豪下山途中發現一條纖細的蛇突然橫穿馬路，正是他苦苦尋覓的目標物種。這條成年雌性蛇體長30餘厘米，通體褐棕色，腹部呈淺褐色，特徵與此前發現的殘缺屍體高度吻合。後來這也成了該物種的正模標本。此後的兩個多月裡，胡家豪堅持調查，陸續在同一區域發現2條活體和2條路殺個體，累計獲得5個標本，徹底彌補遺憾。

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

報導指出，周佳俊對胡家豪提供的標本照片和生態影像滿是認可，「這些照片清晰度極高，精準記錄物種的關鍵形態特徵，論文裡的多張形態對比圖都來自他的拍攝，他還負責了野外數據整理、初稿撰寫等工作，深度參與了整個研究過程。」

如今，括蒼山脊蛇已被正式命名(學名：Achalinus mirabilis)，其CO1基因與近緣物種的遺傳差異達9.5%~10.9%。根據最外行背鱗明顯起稜等特徵，能與近緣物種明確區分。這一發現不僅豐富浙江的物種多樣性更讓胡家豪這位高三少年的故事，成為公民科學參與專業科研的生動範例。

括蒼山脊蛇已被正式命名，其CO1基因與近緣物種的遺傳差異達9.5%-10.9%。...
括蒼山脊蛇已被正式命名，其CO1基因與近緣物種的遺傳差異達9.5%-10.9%。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

論文截圖。(取材自潮新聞／受訪者供圖)
論文截圖。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

