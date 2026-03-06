AI成造富引擎 字節張一鳴超越鍾睒睒登胡潤中國首富

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
字節跳動聯合創始人張一鳴。(路透)
胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

香港文匯報報導，胡潤研究院發布的全球富豪榜顯示，全球十億美元企業家數量首次突破4000人大關，達到創紀錄的4020位，較去年增加578位，上榜者總財富大漲28%。中國以1110位十億美元企業家超越美國(1000位)，重新成為全球第一，新增人數達287位。印度以308位保持第三。

54歲的馬斯克在六年內第五次成為世界首富，其財富達到5.5兆元。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)以2.1兆元財富居第二；Alphabet聯合創始人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)財富分別增長65%和67%，排名第三和第五。法國奢侈品巨擘LVMH創辦人阿爾諾(Bernard Arnault)以1.3兆元，成為前十名中唯一的非美國企業家。NVIDIA行政總裁黃仁勳首次進入全球富豪榜前十，以1.2兆元財富排第九位，財富按年增長34%。

「Top20中國企業家」榜單中，字節跳動創始人張一鳴以5500億元財富成為中國首富，財富增長32%，全球排第25位。農夫山泉的鍾睒睒(5150億元)和騰訊的馬化騰(4650億元)分列二、三位。寧德時代的曾毓群財富成長46%至3,800億元，排名上升至第四。雷軍和馬雲家族以2300億元財富並列第10名。

從城市看，中國的深圳超越上海，以132位成為全球十億美元企業家數量第二多的城市，僅次於紐約的146位，上海和北京分別以120位和107位位列第三、第四。

報導指出，在白手起家十億美元企業家中，總部成都的霸王茶姬31歲張俊傑以85億元財富成為中國最年輕的白手起家十億美元企業家；其次是總部北京的月之暗面33歲楊植麟，財富90億元；以及總部漳州的萬辰集團33歲王澤寧，財富130億元。

貝佐斯 馬斯克 張一鳴

加碼投入外賣侵蝕獲利 京東去年淨利「腰斬」

中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

「中國最神秘富豪」SHEIN許仰天罕露面 鋪路香港上市

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

