員工被推、被罵領1萬元補償 胖東來「委屈獎」網友超羨慕

于東來站在舞台上與村民互動。（視頻截圖）

員工被罵公司買單！中國知名連鎖零售企業胖東來今年1月份發放文明價值獎勵7萬2674元，其中兩名員工因工作中人格尊嚴受侵害，合計獲1萬5000元(約2174美元)侵犯人格尊嚴補償獎，也就是熟知的「委屈獎」。據悉，其中一人為後勤，在維護現場秩序時被顧客推搡，獲賠1萬元。網友對此熱議：「和有的企業想辦法扣錢形成強烈對比」、「這個時候，其他企業就假裝偷偷看不見了」、「讓我去當牛馬吧」。

快科技報導指出，胖東來原有的「委屈獎」在2024年正式調整為侵犯人格尊嚴補償標準，並非臨時補貼，而是一套制度明確、流程規範的專項保障；員工履職中遭遇人格侵犯可主動申請，公司會依規啟動法律追責程序，同時由管理層為受侵害員工提供心理疏導。

報導指出，補償按傷害程度清晰分級，金額從1萬元至10萬元不等，嚴重暴力侵害可按10萬元起賠；內容覆蓋辱罵、毆打、污衊等各類侵權情形，公司全程提供法律支持，切實守護員工人格尊嚴。網友表示，「都能想像得到他們員工每天上班有多開心，氣血多足」、「這樣的企業為什麼不能全國推廣」。

數據顯示，2025 年全年胖東來共發放侵犯人格尊嚴補償獎39.2萬元，覆蓋33起案例，這筆費用占當年141.6萬元文明價值獎勵總額的27.7%，該獎項的發放也已成為胖東來常態化的員工權益保障舉措。

此外，極目新聞報導，河南許昌建安區鄧莊鄉龐樓村舉辦歌舞晚會，胖東來創始人于東來登上舞台與村民互動；舉辦晚會的演藝公司工作人員稱，晚會是村民自發集資籌辦組織，有歌舞、雜技等節目，于東來上台與村民互動，並送上新年祝福，沒有唱歌。視頻中，現場有眾多村民，大家熱情回應並拿出手機拍視頻，場面很熱鬧。