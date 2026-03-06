我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

員工被推、被罵領1萬元補償 胖東來「委屈獎」網友超羨慕

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
于東來站在舞台上與村民互動。（視頻截圖）
于東來站在舞台上與村民互動。（視頻截圖）

員工被罵公司買單！中國知名連鎖零售企業胖東來今年1月份發放文明價值獎勵7萬2674元，其中兩名員工因工作中人格尊嚴受侵害，合計獲1萬5000元(約2174美元)侵犯人格尊嚴補償獎，也就是熟知的「委屈獎」。據悉，其中一人為後勤，在維護現場秩序時被顧客推搡，獲賠1萬元。網友對此熱議：「和有的企業想辦法扣錢形成強烈對比」、「這個時候，其他企業就假裝偷偷看不見了」、「讓我去當牛馬吧」。

快科技報導指出，胖東來原有的「委屈獎」在2024年正式調整為侵犯人格尊嚴補償標準，並非臨時補貼，而是一套制度明確、流程規範的專項保障；員工履職中遭遇人格侵犯可主動申請，公司會依規啟動法律追責程序，同時由管理層為受侵害員工提供心理疏導。

報導指出，補償按傷害程度清晰分級，金額從1萬元至10萬元不等，嚴重暴力侵害可按10萬元起賠；內容覆蓋辱罵、毆打、污衊等各類侵權情形，公司全程提供法律支持，切實守護員工人格尊嚴。網友表示，「都能想像得到他們員工每天上班有多開心，氣血多足」、「這樣的企業為什麼不能全國推廣」。

數據顯示，2025 年全年胖東來共發放侵犯人格尊嚴補償獎39.2萬元，覆蓋33起案例，這筆費用占當年141.6萬元文明價值獎勵總額的27.7%，該獎項的發放也已成為胖東來常態化的員工權益保障舉措。

此外，極目新聞報導，河南許昌建安區鄧莊鄉龐樓村舉辦歌舞晚會，胖東來創始人于東來登上舞台與村民互動；舉辦晚會的演藝公司工作人員稱，晚會是村民自發集資籌辦組織，有歌舞、雜技等節目，于東來上台與村民互動，並送上新年祝福，沒有唱歌。視頻中，現場有眾多村民，大家熱情回應並拿出手機拍視頻，場面很熱鬧。

世報陪您半世紀

上一則

AI成造富引擎 字節張一鳴超越鍾睒睒登胡潤中國首富

下一則

愈來愈多人用DeepSeek 非洲成中美AI競爭新戰場

延伸閱讀

全國人代建議「彩禮不超過6萬」登熱搜第一

全國人代建議「彩禮不超過6萬」登熱搜第一
雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析

雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析
小費成訴訟「重災區」 解僱抽大麻員工 多餐廳被告

小費成訴訟「重災區」 解僱抽大麻員工 多餐廳被告
每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點