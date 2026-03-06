現代神農嘗百草 湖南女大生上山採藥走紅 提醒一事別模仿

湖南中藥學女大學生進山尋找草藥視頻走紅。（取材自極目新聞）

近日，一名博主憑藉「中藥學大學生進山打野」系列視頻在網路平台走紅，其中一則品嘗草本植物的視頻得到62.9萬點讚，帳號累計超過12萬粉絲關注，還被網友稱為「現代版神農嘗百草」。該名博主「小華紫」表示，自己是中藥學專業大四學生，小時候常跟外公上山採藥，她想透過鏡頭讓大家看到真實的草藥長什麼樣子，進一步更了解中醫藥文化。

「經視直播」報導，「小華紫」本名姓吳，在湖南懷化通道侗族自治縣長大，是一名中藥學專業大四學生，小時候常跟著外公上山採藥，對山野環境非常熟悉。去年12月，吳同學實習結束後在家空閒，她刷到網上有人拍進山挖百草的短視頻，便萌生了自己試試的想法。

吳同學表示，會拍攝視頻主要有兩個想法：一是想幫家裡減輕些負擔，二是希望透過自己的鏡頭，讓大家看到真實的草藥長什麼樣子，了解中醫藥文化到底是什麼樣的。

吳同學說，她每次進山找藥材都要花半天時間，通常中午出發，傍晚五六時才回家。從去年12月到現在，她在山裡找到了二、三十種中藥材，目前視頻裡的草藥基本都是家附近山上野生的。

吳同學在視頻內直接嘗藥，有網友擔心會不會中毒。她解釋，自己的專業就是中醫藥專業，會透過專業課書本上的圖片和知識進行辨別，比如黨參，書本上提到的「獅子頭」、「金井玉蘭」、「菊花心」這些特徵，她都會一一對照查看；再加上小時候外公教的那些土辦法，慢慢就能認準了。

然而有些藥材十分相似，要是實在認不準，吳同學會先拍下來，下山請教後再回來拍攝視頻。透過這些辦法，她能分辨出哪些藥材有毒、哪些沒毒，而且嘗過之後會馬上吐出來，「不認識的植物絕對不碰」。

針對網路上質疑她擺拍作秀的批評，吳同學表示，起初看到負面評價時，內心確實會感到不適，但如今已逐漸適應，「不可能讓所有人都滿意，總有人喜歡，也總有人不喜歡。做好自己就行」。