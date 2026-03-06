河北修車工打造4米高巨型三輪車 成人上車變迷你兵

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
王先生打造的巨型三輪車。（視頻截圖）
王先生打造的巨型三輪車。（視頻截圖）

近日，河北省保定市唐縣出現了一輛高4公尺多、長10公尺、寬3.2公尺的巨型三輪車，這是當地一名王先生歷時3個多月、花費3萬多元（人民幣，下同，約4366美元）獨自打造的。這輛巨型三輪車光一個輪子就是成年人身高的兩倍多，人站在腳蹬上像是迷你玩具。

極目新聞報導，從事整車維修工作的王先生從小就對機械製造很感興趣，「這輛三輪車是我去年七、八月動工獨自打造的，其材質為高強度鋼，因為它特別大，人如果想蹬走它是非常費力的，所以我在巨型三輪車裡安裝了電瓶，使它可以用電驅動。」王先生說，自從巨型三輪車成形後，有很多人對它有興趣，更有不少人慕名而來與三輪車何拍視頻。

除此之外，先前王先生還打造了一輛能正常行駛、高度近4公尺的巨型SUV，人抓著車的後視鏡還可以懸空做引體向上。這輛巨型SUV當初耗費了王先生三年時間，高度3米8左右，寬度有4米，長度9米，車把手距地面位置比成年人高，如果要想上車需要登梯子從後車廂進入。

王先生說，巨型SUV使用柴油驅動，引擎、變速箱等零件都需要二次改裝，製造成本在40萬元左右。 「我開始也沒有想到造巨型SUV會花費這麼多時間、精力和金錢，在製造期間也遇到很多困難，中途有想放棄的打算，因為此事還和家裡人鬧得有些不愉快，但是造巨型汽車是我兒時的夢想，最後我還是堅持把它造了出來。」

王先生製造的巨型SUV與正常車型大小差距明顯。（視頻截圖）
王先生製造的巨型SUV與正常車型大小差距明顯。（視頻截圖）

抓著王先生製造的巨型SUV後視鏡，可以做引體向上。（取材自極目新聞）
抓著王先生製造的巨型SUV後視鏡，可以做引體向上。（取材自極目新聞）

據了解，這輛巨型SUV時速最快可以達到100公里，但沒辦法正常上路行駛，需要用板車拖運到一些景區的草原、沙漠等地行駛。有些自媒體博主也會租用王先生的巨型SUV拍一些短視頻，但是目前這輛車的製造成本還沒有收回來。

目前，王先生經營著一家修車店，他計畫日後等資金充裕，他還會製造一些巨型交通工具。

