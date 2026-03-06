真難看…蓮花CEO頭戴攝像頭嗆其他車企 網批「很掉價」

蓮花跑車CEO馮擎峰在發布會上頭戴攝像頭。(取材自快科技)

蓮花跑車CEO馮擎峰近日出席新車技術發表會，他以頭戴攝像頭的造型登場，稱「你們現在怎麼笑我，別人以後就怎麼笑你們的車」，諷刺現在新能源車頭頂的激光雷達，順便推銷自家的可升降隱藏式激光雷達方案。

此舉引發網友議論，不少人批評「是來搞笑的嗎，激光雷達本來就是實時工作，偏偏給它降下去」、「一個CEO說出這種話，很掉價」；但也有人認同馮擎峰的看法，認為車頂上的激光雷達「就像滿清在瓜皮帽上鑲塊玉似的」。

綜合新浪科技、IT之家等媒體報導，蓮花跑車4日發布了Eletre SUV的插混版本「FOR ME」，採用可升降隱藏式激光雷達方案。新車動力系統由2.0T四缸渦輪增壓發動機與前後軸各一台電機組成，綜合功率達到939bhp/952ps，零百加速時間為3.3秒，超過純電Eletre R的892bhp。

在發布會上，馮擎峰身穿西裝、頭戴攝像頭登台，詢問現場觀眾是否覺得難看。他說，現在新能源車頭頂的激光雷達，就像穿了一身高定西裝，但頭頂了一個攝像頭。「你們現在怎麼笑我，別人以後就怎麼笑你們的車。」顯然是在諷刺如今部分車企的外觀設計太差，破壞了汽車的美感。

馮擎峰還炮轟了部分車型的空氣動力學套件為「空氣裝飾學」，部分風道實為堵死的塑料裝飾件，無實際功能。砲火四射的他強調，「駕駛權，必須屬於人」，當前「汽車愈來愈聰明，人卻愈來愈退場」，於是所有廠商都在拚命把車改成「移動客廳」。「如果在一台車裡，駕駛的樂趣被完全剝奪了，如果駕駛被降級為備用功能，那車還算是一台車嗎？」

馮擎峰隨後話鋒一轉，稱蓮花跑車拒絕妥協美學，因而推出了可升降隱藏式激光雷達技術，「用的時候將激光雷達從車頂升起來，不用的時候隱藏下去，不破壞整車美感，且對風阻系數幾乎沒有影響」。

但許多網友對馮擎峰的說法不埋單，認為「宣傳自己的理念無可厚非，貶低別人的產品設計只能更加顯得自己脫離用戶需求」、「每個人的審美觀點不一樣，太把自己當回事了」，還有人吐槽蓮花的可升降隱藏式激光雷達是「脫褲子放屁」、「合著就一個升降台，你開的時候還得打開，跟其他車一樣」。此外還有車主現身說法，稱這種形式的激光雷達一旦升起來，在跑高速時風噪非常大，很吵，「跟車頂漏風了似的」。