安徽「00後」高速收費員撞臉肖戰、龔俊 網讚「真的帥」

快訊

中國新聞組／北京6日電
許智浩因高顏值走紅。（取材自大皖新聞）
近日，安徽馬鞍山鄭蒲港站一名「00後」收費協管員許智浩因為顏值高而走紅，過路的司機找他拍照、拍視頻，網友說他撞臉肖戰、龔俊、王鶴棣、霍建華、馬天宇、曾舜晞等男明星，許智浩笑著說：「有那麼一點像吧，但沒他們帥」。

綜合深圳晚報、大皖新聞報導，「00後」的許智浩身高192公分，2024年大學畢業後，在鄭蒲港站成為一名收費協管員，工作以收高速費、保暢交通為主。近日，許智浩工作時的視頻被過路車主拍下上傳到網路，引發熱烈討論，

「這個是真帥啊，還高，模特身材」、「遠看像肖戰」、「霍建華既視感」；還有網友調侃：「現在長得好看不僅要交給國家，還要網路通報」、「在哪個高速口？我現在去安徽辦點事」。

許智浩說，他看到了網上關於他的視頻和評論，對於網友說他撞臉多個明星，他沒覺得很明顯，「有那麼一點像吧，但沒他們帥」，認為網友一說反而覺得有壓力了。這些天也確實有一些過路的司乘人員會拍照、拍視頻、簡單搭訕，「說我火了，還有人找我問路」。

意外走紅對許智浩的生活沒有太多影響，他還是和往常一樣正常上班；他笑著說：「歡迎大家多走安徽高速，感受我和同事們的微笑和熱情。」

許智浩被網友說撞臉多名男明星。（取材自大皖新聞）
工作中的許智浩。（取材自大皖新聞）
