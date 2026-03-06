貴州山路難行 無人機吊掛棺材上山土葬 一趟萬元

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
遵義一家庭租用無人機運棺材上山土葬。(取材自瀟湘晨報)
遵義一家庭租用無人機運棺材上山土葬。(取材自瀟湘晨報)

貴州遵義近日一則無人機運棺材上山土葬的事件引發關注。由於當地接連下雨導致山路交通不便，重達934斤的棺材運送上山困難，因此該農村家庭租用無人機運送。網友看到無人機吊掛棺材的畫面驚訝不已，據悉，這樣運送一趟的價格是1萬多元人民幣(約1450美元)。

瀟湘晨報報導，事件發生在貴州遵義的農村，該家庭有老人去世了，按照當地習俗需要土葬，但難題擺在面前，棺材本身就有934斤，加上當地連續下了9天雨，山路本來就又窄又滑，運送棺材上山成了困難。

從事無人機運輸從業者的楊先生介紹，「我這個無人機本來是不接這個的，後面慢慢開始接了。」楊先生稱，一般運送的棺材大約七八百斤，雲貴川地區的需求居多。

為了吊起這900多斤的大傢伙，楊先生做了特殊準備，他特意改裝了六軸工業無人機，配備了雙飛手和全程跟拍。

價格方面，楊先生介紹，無人機運送棺材的價格大概一萬元出頭。「我們這個做得不是特別多」。楊先生表示，現在國內做無人機運送棺材業務的人不少，「很卷的現在」。

報導指出，無人機運棺材的畫面讓許多網友看得熱血沸騰，有人感嘆科技的溫度「這才是科技造福人類，既避免了抬棺人受傷的風險，又圓了家人的心願」，也有人調侃這是真正的「升棺（官）發材（財）」，是個好兆頭。

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

