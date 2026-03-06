粵女生日收男友彩票花束刮中80萬 網熱議：沒分給男友？

彩票花束。（取材自福彩官網）

近日，廣東佛山福彩發消息，稱佛山市民李女士（化姓）在生日當天收到男友送的刮刮樂花束，沒想到意外刮出一等獎，斬獲80萬元（人民幣，下同）獎金，讓浪漫的生日瞬間變成了難忘的幸運時刻，讓她相當驚喜。李女士把中獎消息告訴了男友，並由男友陪同前往福彩中心完成兌獎，她表示，會拿出一部分獎金孝敬父母，一部分用於和男友一起旅行，剩餘存入銀行，作為未來生活的保障。不過網友的疑問大都是「怎麼沒分一半給男友？」。

據網易報導，李女士和男友相戀多年，一直十分注重生活中的儀式感，無論是生日、紀念日，還是各種重要節日，兩人都會用心準備禮物。這次李女士生日，男友選擇了刮刮樂花束作為禮物，沒想到這份心意，竟帶來了意想不到的好運。

李女士收到花束後十分開心，抱著輕鬆玩樂的心態逐一刮開彩票，起初刮出的都是小額獎金，可當刮到最後一張時，屏幕上赫然顯示一等獎字樣，獎金金額高達80萬元。突如其來的好運讓她又驚又喜，反覆核對中獎信息確認後，第一時間和男友分享了這份喜悅。次日，李女士在男友陪伴下完成兌獎手續。

男友送給女子的彩票花束。（視頻截圖）

談及獎金的使用安排，李女士坦言，自己心中早有打算。她表示，會拿出一部分獎金用來孝敬父母，感謝父母多年的養育與付出；一部分獎金用於和男友一起旅行，紀念這份特殊的幸運；剩餘的獎金則全部存入銀行，為兩人未來的小家打下堅實的經濟基礎。

話題衝上微博熱搜，不少網友留言送上祝福，稱這是「最浪漫的生日禮物」、「愛情和好運雙豐收」，並點讚李女士清醒的金錢觀。不少網友替她男朋友操心：這彩票是他買的，花是他紮的，主意是他想的，中獎了，姑娘是不是該分一半給他？也有網友認為，送出去的禮物，不應要求分成，比如送條金項鍊，以後漲價了是不是也要分？

也有網友覺得這個情節不可思議，嘲諷並質疑：「又編故事騙我買彩票了」，「不編的熱鬧點怎麼能把刮刮樂做成生日禮物必需品」，「已經是前男友了嗎」，「年前年後，懂的都懂」，「換位思考一下，是你，你會中大獎還找新聞播報嗎」，「800萬沒人信開始編80萬了」，「天天彩券上熱搜，真是賣不動了」。