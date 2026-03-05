夢中情豆？遼寧女跨4000公里 帶1米長雲南大豆莢回家

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
當事人發佈的影片截圖。(取材自抖音)

一段女子帶著巨大豆莢搭機的影片近日在網路走紅。遼寧大連一名女子日前到雲南普洱旅遊時，購買了一根長約1公尺的巨大豆莢，之後一路帶上飛機並跨越約4000公里返回東北，中途還在成都轉機。影片中她將形狀扭曲、酷似蛇形的豆莢盤在身上，笑稱這是自己的「夢中情豆」，引發不少旅客與網友圍觀與討論，影片也獲得數萬次按讚。

據極目新聞報導，當事人陳女士（化姓）表示，她在雲南普洱看到這種巨大豆莢後十分喜歡，當場花64元人民幣(約9美元)買下，平均一顆豆子約4元。她原本只是覺得造型特別，便想把整個豆莢帶回家留作裝飾，因此一路隨身攜帶搭機返回東北。影片在網路走紅後，還有不少網友在評論區分享自己在機場偶遇她與豆莢的照片，也有雲南本地網民好奇詢問「要這個豆幹什麼」。

資料顯示，這種巨大豆莢的學名為「榼籐」，屬於豆科榼籐屬植物，俗稱「過江龍」，主要分布於雲南、福建、廣東與廣西等地。其豆莢可長達1公尺以上，是中國體型最大的豆莢之一，外形彎曲多變，形態各異，常被遊客當作特殊紀念品帶回收藏。

近年來，不少雲南市集也會將榼籐豆莢製作成手工藝品出售，價格通常從幾元到數十元人民幣不等，吸引許多外地遊客購買。社群平台上也有不少網友分享把整根巨大豆莢帶回家的經驗，留言稱外形「十分酷炫」。

對於能否攜帶登機的問題，報導指出，記者曾向雲南昆明長水國際機場與普洱思茅機場查詢，機場工作人員表示，巨大豆莢屬於一般物品，可以隨身攜帶登機，不必托運。不過由於體積較大，旅客仍需注意隨身放置位置，以免影響客艙空間或其他乘客。

