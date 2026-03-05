創2項金氏世界紀錄…河南12歲功夫少女 街頭表演被圍觀

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
張思璇在街頭表演武術。(視頻截圖)
張思璇在街頭表演武術。(視頻截圖)

河南安陽湯陰縣一名年僅12歲的武術少女近日因街頭表演引發關注。3月3日元宵節當天，來自湯陰縣精忠武術學校的學生張思璇在當地人和公園門外帶領同學進行武術展演，動作俐落、氣勢十足，吸引不少民眾駐足圍觀。公開資料顯示，她曾獲「世界少林功夫之星」冠軍，並創下兩項金氏世界紀錄，年紀輕輕已在武術界嶄露頭角。

據極目新聞報導，3日活動中，多名身穿紅色武術服的學生在街頭進行集體表演，張思璇在隊伍前方接連完成前空翻、劈叉與朝天蹬等高難度動作，身後學生則展示武術套路，一招一式剛柔並濟。現場懸掛的紅色條幅寫著「熱烈祝賀岳小將張思璇破兩項吉尼斯世界紀錄」，吸引不少民眾拍照圍觀。拍攝影片的網友表示，當天活動是精忠武術學校為家鄉父老帶來的元宵節武術展演。

表演期間不少市民與張思璇合影留念。有當地居民表示，她是家鄉的驕傲，能與她合影感到十分幸運。公開資料顯示，張思璇來自河南湯陰，自5歲起習武，9歲便奪得「世界少林功夫之星」冠軍。2026年，她又以1分鐘69個頭頂翻與1分鐘11組凳子上一字馬兩項成績，創下金氏世界紀錄，相關節目還登上義大利電視台播出。

湯陰縣精忠武術學校趙校長表示，當天共有50多名表演隊學生參與展演，年齡介於3歲至16歲之間。張思璇5歲進入武校後，每天清晨訓練、白天上文化課、傍晚進行武術專項訓練，長期保持規律作息。她多次隨學校參加全國岳家拳賽事並獲得獎項，也曾參與湯陰及安陽文旅推介活動，在各地演出展示岳家拳。

趙校長指出，張思璇柔韌性佳、天賦突出，且訓練十分刻苦，即使假期也常留在學校加練，付出比同齡學生更多努力。「她練功很能吃苦，訓練時從沒哭過，也不喊苦喊累。」校方表示，張思璇未來希望成為武術教練，傳承岳家拳並弘揚岳飛精神。

張思璇創下兩項金氏世界紀錄。(視頻截圖)
張思璇創下兩項金氏世界紀錄。(視頻截圖)

