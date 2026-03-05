660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

網紅「安靜公主」擁有逾660萬粉絲。（取材自微博）

短片平台擁有逾660萬粉絲的變裝網紅「安靜公主」，近日在直播中透露自己如廁時出現大量出血，緊急送醫後被初步診斷為肛裂。醫師原計畫安排胃腸鏡檢查，但因她在2025年已接受多次大型手術、身體尚未恢復，醫療團隊要求她先強制休養半個月，再進一步檢查，引發外界對其健康狀況關注。

綜合媒體報導，安靜公主表示，事發當天因如廁出血嚴重而到急診求醫，醫師診斷為肛裂，目前先以藥物緩解症狀。醫療團隊評估後指出，雖然一般情況下可立即進行胃腸鏡檢查，但她過去一年手術過於頻繁，身體狀態難以承受額外風險，因此要求暫停檢查並休養約半個月。

現年為「00後」的安靜公主，以可愛變裝影片走紅網絡。2024年11月生日當天，曾獲粉絲送上高1.6米、價值約20萬元人民幣的城堡蛋糕，並在中國多個城市及美國紐約、馬來西亞等地設置300多個大屏幕為她慶生，人氣一度高漲。

然而，2025年3月她在直播中因腹部劇痛突然中止，隨後被診斷出腹部長有12厘米腫瘤。此後她先後接受4次大型手術，其中一次手術時間長達6小時。手術與治療期間，她體重一度降至約42公斤，並長期出現低燒、食欲不振等情況。

她亦透露，藥物副作用使進食困難，身體虛弱時需依靠輪椅出行，且出現單側耳朵接近失聰與嚴重耳鳴等問題，說話過多還會引發咳嗽，體力不足以進行跳舞或長時間活動。

醫師指出，長期熬夜直播至凌晨、飲食不規律等生活方式，可能是她此前罹患腫瘤以及此次肛裂的誘因之一。有醫療科普人士分析，術後用藥、長時間久坐直播以及精神壓力，也可能增加肛裂發生的風險。

儘管身體狀況欠佳，安靜公主此前仍曾帶病直播，甚至在一次手術後僅20天便重返工作。如今再次因健康問題就醫，也令粉絲與外界對其身體狀況表達關切。