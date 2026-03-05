我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

Polymarket伊朗押注狂吸金 4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網紅「安靜公主」擁有逾660萬粉絲。（取材自微博）
網紅「安靜公主」擁有逾660萬粉絲。（取材自微博）

短片平台擁有逾660萬粉絲的變裝網紅「安靜公主」，近日在直播中透露自己如廁時出現大量出血，緊急送醫後被初步診斷為肛裂。醫師原計畫安排胃腸鏡檢查，但因她在2025年已接受多次大型手術、身體尚未恢復，醫療團隊要求她先強制休養半個月，再進一步檢查，引發外界對其健康狀況關注。

綜合媒體報導，安靜公主表示，事發當天因如廁出血嚴重而到急診求醫，醫師診斷為肛裂，目前先以藥物緩解症狀。醫療團隊評估後指出，雖然一般情況下可立即進行胃腸鏡檢查，但她過去一年手術過於頻繁，身體狀態難以承受額外風險，因此要求暫停檢查並休養約半個月。

現年為「00後」的安靜公主，以可愛變裝影片走紅網絡。2024年11月生日當天，曾獲粉絲送上高1.6米、價值約20萬元人民幣的城堡蛋糕，並在中國多個城市及美國紐約、馬來西亞等地設置300多個大屏幕為她慶生，人氣一度高漲。

然而，2025年3月她在直播中因腹部劇痛突然中止，隨後被診斷出腹部長有12厘米腫瘤。此後她先後接受4次大型手術，其中一次手術時間長達6小時。手術與治療期間，她體重一度降至約42公斤，並長期出現低燒、食欲不振等情況。

她亦透露，藥物副作用使進食困難，身體虛弱時需依靠輪椅出行，且出現單側耳朵接近失聰與嚴重耳鳴等問題，說話過多還會引發咳嗽，體力不足以進行跳舞或長時間活動。

醫師指出，長期熬夜直播至凌晨、飲食不規律等生活方式，可能是她此前罹患腫瘤以及此次肛裂的誘因之一。有醫療科普人士分析，術後用藥、長時間久坐直播以及精神壓力，也可能增加肛裂發生的風險。

儘管身體狀況欠佳，安靜公主此前仍曾帶病直播，甚至在一次手術後僅20天便重返工作。如今再次因健康問題就醫，也令粉絲與外界對其身體狀況表達關切。

網友爆料網紅「安靜公主」健康亮紅燈。（取材自微博）
網友爆料網紅「安靜公主」健康亮紅燈。（取材自微博）

世報陪您半世紀

上一則

米蘭酒店小哥求帶酥心糖 中遊客發帖後 網友接力投餵

延伸閱讀

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」
她曾一餐50顆水餃 減重80磅後「一根薯條飽整天」

她曾一餐50顆水餃 減重80磅後「一根薯條飽整天」
「延禧攻略」哭出後遺症 聲帶開刀更沙啞 秦嵐自嘲狼外婆

「延禧攻略」哭出後遺症 聲帶開刀更沙啞 秦嵐自嘲狼外婆
醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12