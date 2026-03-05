尊重版權…陝西一景區簡介 標註作者是DeepSeek

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
陝西渭南一景區介紹標註作者為「DeepSeek」。（取材自九派新聞）
一名遊客近日到陝西渭南一景區遊覽時，發現景區介紹的一篇短賦，標註作者是「DeepSeek」，他頭一次見到景區的介紹標明作者是人工智能（AI）大模型產品，覺得很有意思。而景區的回應更引來許多網友熱議，該景區稱，該篇「堯頭窯賦」確實是DeepSeek寫的，「存在版權問題，不能隨便說是我們寫的」。不過，有網友問DeepSeek，它的回答是：「不是我寫的」。

據九派新聞報導，3月4日，遊客仲先生反映指出，陝西渭南一景區介紹標註作者是DeepSeek，該介紹名為「澄城堯頭窯賦」，他最開始沒反應過來，還以為DeepSeek是個外國人名，沒想到真的是中國國產AI大模型平台，這是他頭一次見到景區的介紹標明作者是DeepSeek。

堯頭窯古鎮工作人員對此表示，這塊簡介是去年擺放出來的，「澄城堯頭窯賦」確實是DeepSeek寫的，內容是對堯頭窯的簡介與陶瓷文化的概述，因「存在版權問題，不能隨便說是我們寫的」，所以才如實把作者寫了DeepSeek。

該景區的做法意外贏得不少網友的讚賞：「景區不隱瞞AI創作來源，體現了『對公眾的誠實、對規則的敬畏』，相較部分機構將AI成果包裝為人類創作的亂象，形成鮮明反差」，「最尊重版權的景區」，「實誠人」，「可以標註 梁文峰（DeepSeek創辦人）嘛，這麼高水平，怎麼標註英文」，「尊重版權是基本素養」，「DeepSeek你這算是出名了，沒想到吧」，「AI創作版權究竟屬誰，建議立法規範」。

有網友稱，DeepSeek生成的文本融合了歷史脈絡與文學表達，如「陶泥不語，隱堯頭；山塬疊翠，黃土凝魂」等，成為傳統與現代的銜接點。也有網友貼出其問了DeepSeek這篇文章是不是它寫的，DeepSeek的回答是：「不是我寫的」。

