安徽女網紅連住酒店3年花20萬 換來打掃阿姨1句話吐槽

女網紅發視頻「維權」。（視頻截圖）

安徽一位女網紅發視頻稱，自己在某酒店連住3年花了20萬（人民幣，下同），平時也沒少送酒店員工禮物，某次卻聽到酒店阿姨吐槽她「太麻煩」，她忍不住找上酒店主管討要說法，稱一個酒店的阿姨為什麼會「蠢」到要把她這個「酒店的大客戶」往外推，還發視頻「維權」，請網民評理。網民看法不一，有人支持她維權，有人問她為什麼不乾脆換家酒店住，有網民質疑她在炫富，心態可議。

綜合海報新聞、新浪報導，安徽這名女網紅近日發視頻稱，連在某酒店住了3年，前後花了20萬，自認為算是酒店的大客戶，而且平時對酒店的員工也不錯，但偶然一次聽到酒店阿姨吐槽她「太麻煩」，她當場忍不住了，直接找到酒店主管討要說法。

「我從沒見過一個酒店的阿姨，為什麼會『蠢』到這個地步」，這名女網紅在視頻中說，「阿姨說我沒送什麼東西給她，我就算沒送東西，同樣可以讓她們辦事；我平時為員工家屬捐款，反被嘲諷『就50塊』，更何況我平常都有送東西給她們」；「說我麻煩人，那麼長時間我麻煩你什麼了？房間的網不好，設施不好，你們解決了嗎？喊阿姨打掃，哪一天不是40分鐘一個小時沒來？」。

女博主還說，她為讓保潔阿姨清潔方便，「倉庫裡的東西，我還特地拿箱子把衣服疊好」；「平時我的衣服丟了幾件，衣服多貴你們不知道嗎？鞋子一兩萬，衣服一兩萬的，要你們賠償，你們又樂意嗎？我也沒要你們賠償」。

她說，自己從來沒故意刁難過誰，結果換來的卻是這種評價，換誰心裡都不好受。她並轉述酒店主管的說法，稱這可能就是員工們幹活太忙，隨口的吐槽，並沒有不願意服務的意思。

女博主稱，她目前沒有繼續追究，只是把這個事發到了網上，今天上了微博熱搜前三。

有網民認為，花了錢的服務就要跟上；有網民算了一下，該博主3年花20萬，被吐槽也能理解，「平均下來也就一天200元，難道還要五星級服務，隨叫隨到？」，也有網民認為，「有時候善意不能換來善意，扎心」。

也有網民稱，住酒店時間一長，特別是這種一住好幾年的，和員工的關係就有點變味兒了，尤其是幹打掃的阿姨，她們的工作是按房間算的，活兒多壓力大。一個長住的客人，就算再好說話，日常需要的打掃、換洗、各種小要求，日積月累下來，工作量也是實打實的。在阿姨眼裡，女博主是個長期要照料的固定對象，博主覺得自己送禮物是情分，但在忙得腳不沾地的員工看來，這點小恩惠，可能真抵消不了每天多出來的那些事兒；況且，客人哪怕花2000萬都是酒店賺走，跟打掃工作人員無關。