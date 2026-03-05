男帶媽媽熬的豬油返廣東 堵車3天3夜後 熱化流滿後備箱

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
2月27日，廣東東莞一男子在回雲南昭通過完年假後，帶著媽媽準備的豬油滿心歡喜返程，沒成想堵車3天3夜後，豬油直接被熱化，流滿後備箱，他在網路分享後引發熱議。

珠江時報報導，老家在雲南昭通的馬先生表示，每年母親都會殺兩頭年豬讓兄弟姊妹回家團聚，由於昭通天氣較冷，豬油凝固，但東莞天氣較熱，融化後都流到車輛後備箱。馬先生稱從昭通到東莞全程1300多公里，因連夜開車太累未察覺豬油灑漏。

馬先生說，不能浪費母親對自己的愛，他和愛人將豬油鏟回繼續食用，95%的豬油都已回收。

對此，不少網友感嘆：「是媽媽的愛溢出來了」、「這是好兆頭」、「寓意『富得流油』」，還有網友建議可以把豬油熱一下，化開過濾再食用。也有網友不厚道地笑了：「豬油還能吃，但車子不能要了」。

馬先生將流滿後備箱的豬油鏟回。 （視頻截圖）
馬先生將流滿後備箱的豬油鏟回。 （視頻截圖）

▲ 影片來源：YouTube＠dreamwakeup（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

