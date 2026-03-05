米蘭酒店小哥求帶酥心糖 中遊客發帖後 網友接力投餵

義大利小哥收到中國遊客送來的酥心糖，笑得合不攏嘴。（取材自大象新聞）

一位中國遊客近日在義大利米蘭退房時，酒店前台小哥拿出了一張壓皺後又被小心翼翼撫平的糖紙，稱「中國這個酥心糖太好吃了，下次來米蘭，能幫我帶這個糖嗎？」。該遊客發出視頻後，中國網友們被這名義大利小哥的誠意感動，在網上發起酥心糖「米蘭投餵任務」，不少赴米蘭的中國遊客和當地華人都特別買了酥心糖帶給小哥，酥心糖製造商也專程帶糖過去，邀請小哥來中國參觀工廠，來自「中國甜」的暖意讓小哥笑得合不攏嘴。

據大象新聞報導，最近，話題「退房的時候前台拿了個酥心糖的糖紙」衝上熱搜，讓無數網友被這顆「跨國旅行」的酥心糖，暖到心坎裡。故事的開端簡單又治癒，一位中國遊客近日在米蘭退房時，被酒店前台小哥攔住了，並拿出了一張壓皺後又被小心翼翼撫平的糖紙，用不太流利的中文加上手勢詢問：「下次來米蘭，能幫我帶這個糖嗎？我可以付錢」。

原來，此前有一位中國遊客在米蘭某酒店退房時，隨手給了這位前台小哥一整包徐福記酥心糖。本是無心之舉，卻讓小哥瞬間被這層外酥內糯的「中國味道」征服。該名遊客回憶，小哥連連稱讚這顆糖「太好吃了」，還小心翼翼地把糖紙壓平，放進工作牌裡珍藏。

中國網友發起酥心糖「米蘭投餵任務」。（取材自大象新聞）

這段視頻被遊客發到網上後，迅速戳中了網友的心：「救命，這是什麼神仙雙向奔赴，遊客分享甜，小哥珍視甜」，「糖紙都捨不得扔，是真愛了，這波必須幫他圓夢」，「我們過年都要吃膩的東西，竟然成了一個義大利男人日思夜想的寶貝」，「突然覺得文化輸出好簡單，一顆糖就拉近了距離」。

小哥的可愛執念，點燃了網友們的「跨國投餵熱情」，不少即將前往米蘭的中國遊客紛紛表示：「必須給小哥帶一書包酥心糖」。還有當地的華人專程跑到酒店，把不同口味的徐福記糖果送到小哥手中。有網友擔心小哥過敏，特意打印了徐福記全口味圖鑑，並標註了過敏源。小哥收到糖果後，笑得合不攏嘴，還瘋狂和同事炫耀。

就在網友們為「投餵行動」接力時，事件的「主角」之一徐福記官宣回應。2月27日，徐福記中國發文稱：念念不忘必有迴響，迷上酥心糖的米蘭前台小哥，你愛的中國甜，徐福記承包了。視頻中，徐福記國際集團品牌總經理稱已安排心意滿滿的酥心糖將送到小哥手中，還將邀請米蘭小哥造訪中國，來到徐福記工廠，體驗千年傳統的酥心糖拉糖工藝，感受128層糖皮起酥的工藝魅力，他表示邀請函將和酥心糖一起送到米蘭，期待他的中國之行。