全國人代建議「彩禮不超過6萬」登熱搜第一

全國人大代表李燕鋒在4日建議彩禮金額不超過6萬元，話題衝上熱搜第一。(取材自微博)

繼今年2月所發布的中央一號文件提出「持續整治農村高額彩禮」，2026年全國兩會上，「高額彩禮」問題也成為代表們關注的一項社會議題。全國人大代表李燕鋒在4日建議彩禮金額不超過6萬元，話題衝上熱搜第一。

中國經濟網報導，全國人大代表、廣西貴港市圖書館館長李燕鋒提出，可以制定彩禮限額，並對低彩禮結婚的家庭給予創業、就業上的激勵。

李燕鋒舉例，她在調研中了解到，浙江某地一對夫妻都是農民，他們的兒子娶媳婦要28萬彩禮，此外還要五金，「一場婚禮下來，要花40、50萬，而這筆錢，幾乎是整個家庭的積蓄」。

李燕鋒指出，「彩禮」作為中國婚禮習俗中的物質標誌，存在不同形式，有的地方表面上說不要彩禮，但又必須要有房有車，其實本質一樣。高昂的彩禮加重結婚成本，疊加孩子教育成本等因素，可能讓年輕人望而生畏。

李燕鋒認為，只有明確規定，才能剎住這股不良風氣。她建議出台統一標準，「儘管各地經濟發展水平不同，但我建議彩禮金額不超過6萬元。」

全國人大代表、國網泰興市供電公司六級職員張強則以自己所在的農村老家為例，講了一樁差點被18萬8彩禮擋掉的婚姻。為了破解這一難題，當地村幹部和村民共同商議，制定村規民約，彩禮不超過2萬元，紅白喜事宴席標準不超過600元，香菸不超過20元，酒水不超過50元。這樣一來，全村一年僅紅白喜事開支節省了約500萬元，減輕了村民的經濟壓力。

據報導，高額彩禮已成為廣受關注的社會話題。近年來各地開展內容豐富、形式多樣的探索，針對高價彩禮、大操大辦、封建迷信等不良風氣，引導居民祛除陳規陋習、歪風邪氣，踐行婚事新辦、喪事簡辦、喜事廉辦，自覺抵制鋪張浪費、盲目攀比等行為。

推進移風易俗工作，打破長期形成的陳規陋習、人情債，涉及千家萬戶，阻力不小，需立足實際、與時俱進、精準發力，構建長效機制，推動新風尚常態化、制度化。