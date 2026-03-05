吉林63歲失獨媽產女 把癌逝兒生回來…網：卵子哪來？

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電
吉林松原63歲媽媽提前約兩周卸貨，剖腹產生下一名2.8公斤的女寶寶。(取材自大象新聞 )
社交平台帳號「松原富華婦產馮院長」4日連發三條視頻，稱該院一名高齡63歲的產婦順利誕下一名女嬰，還稱「沒啥感覺孩子就生出來了」；這名來自吉林的媽媽曾表示，她35歲獨子去年因得了腫瘤去世，此次懷孕是做試管嬰兒，「一周年以後，孩子又回到了我身邊」。多數網友表示祝福，「高齡產子確實需要很大勇氣」。但也有人不認同，「孩子的未來誰負責」，並質疑「63歲怎麼有卵子」。 

極目新聞報導，3月4日9時53分，吉林松原63歲媽媽提前約兩周卸貨，剖腹產生下一名2.8公斤的女寶寶，母女平安。

「松原富華婦產馮院長」發布的第一條視頻稱，63歲大姐的羊水破了，距離預產期還有兩周時間；第二條視頻顯示產婦靜待分娩；第三條視頻稱平安分娩，家屬感激不已，產婦表示：「不疼，沒啥感覺孩子就生出來了。」

這名媽媽之前受訪時稱，2025年正月十一，她35歲獨子因為得了腫瘤去世，此次懷孕是試管嬰兒，並稱「失去的兒子又回來了」。這位63歲的媽媽還表示，「不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拚了命也要生下這個孩子」。

很多網友質疑她能否養大這個孩子，她回應，她和她老公的退休工資是1萬元，自己還有別的做生意的收入，生活是沒有問題的；基因也沒有問題，她父母均活到了90歲，她現在身體也很健康，孕檢時，醫生誇她身體比年輕人都好，她覺得自己怎麼著活到80歲也沒問題。「萬一我們兩老口都沒了，我外甥已經答應幫我養孩子，我非常放心，有沒有我們這孩子都有一個依靠」。

她還說，老大沒了以後，她和老公兩人經常相對無言，非常憋屈，自從懷孕有了這個寶寶以後，心裡頭都敞亮了，每天都很開心。

此番高齡冒險懷孕引發網友討論，有人感動於她的頑強，也有人質疑超高齡妊娠的風險與孩子的未來誰負責？還有網友說，「只考慮自己的感受。雖然聲稱為孩子的生活做了準備，但是卻沒有考慮孩子的情感需求，忍心讓這女孩子比常人早早體驗失去雙親的痛苦」，「喪良心啊，為了自己的一點私心，就算你活到80歲，他才17歲，你讓他怎麼活」？

另據青島新聞網報導，針對「超高齡產婦」，醫生表示生育風險極高，妊娠期併發症、麻醉、產後出血等致命風險會成倍增加，確有生育需求者，務必先做全面醫學評估，孕期全程遵醫囑監護，選擇具備多學科急救能力的醫院，以最大程度保障母嬰安全。

吉林松原63歲媽媽提前約兩周卸貨，剖腹產生下一名2.8公斤的女寶寶。(取材自三湘都市報)

