父母返崗 10歲女兒寫信叮囑「吃好喝好別生病」 看哭全網

中國新聞組／北京4日電
河南商丘一名10歲徐姓女孩在父母離家工前，悄悄留下人民幣805元（約116美元）壓歲錢和手寫信，叮囑父母「吃好喝好別生病」。（取材自觀察者網）
河南商丘一名10歲徐姓女孩在父母離家工前，悄悄留下人民幣805元（約116美元）壓歲錢和手寫信，信中強忍不捨叮囑父母「吃好喝好別生病」，稚嫩筆跡與超越年齡的懂事引發千萬網友淚目。

綜合封面新聞、上游新聞報導，女孩在信中寫道「爸爸媽媽明天要出去打工，我躲在房間偷偷哭了好多次，真的好捨不得你們走」，但明白父母是為養家才離開。她承諾「不哭不鬧」，因為「怕你們心裡難受」，並將攢下的805元壓歲錢（含百元鈔和零錢）用髮繩捆好留給父母，強調「這是我能為你們做的唯一小事」。

信中反覆叮囑父母在外「一定要吃好喝好，別總捨不得花錢，別太累，別生病，平平安安」，並承諾會聽奶奶話、照顧弟弟，當好「小大人」，等爸爸媽媽回來。

當事人徐先生表示，他和妻子平時在蘇州打工，一雙兒女--10歲的女兒和7歲的兒子，留在商丘老家，由奶奶照料。

今年過完年，夫妻倆計畫於大年初七（2月23日）晚，啟程返崗，擔心孩子不捨，便提前兩天跟孩子們說明了行程。讓徐先生沒想到的是，當晚等孩子們睡熟後，他準備再去看一眼孩子，卻在房門口發現了女兒偷偷留下的一封信，以及她過年收到的805元壓歲錢。

讀完信，徐先生瞬間紅了眼眶，心裡又感動又心酸，久久不敢再看第二遍。「女兒收到壓歲錢時還開心地計畫著要買東西，沒想到卻在分別的時候把全部積蓄都拿出來給我們，這份懂事太讓人心疼了。」徐先生說。

原本想悄悄離開的夫妻倆，啟動車輛時還是吵醒了孩子。兩個孩子站在窗前，不停向父母揮手道別，徐先生和妻子再也忍不住，當場落淚。

談及長期分離，徐先生滿是無奈：「大人和孩子都捨不得，但為了生活，不得不分開。」他說，在外打工的日子里，最放心不下的就是孩子，擔心他們吃不好、穿不暖、學習跟不上。

