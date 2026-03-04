浪漫又有儀式感… 武漢百元「情書」花束 連花瓶都省了

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
武漢花市場颳起理性消費新風，百元花束藏著浪漫經濟學。（取材自湖北日報）
武漢水果湖花市的一家叫花隱花藝的店鋪，花藝師徐芳的剪刀上下翻飛、雙手嫻熟布置，不到半小時，一束被大信封裹著的鮮花完成。這款被稱為「情書」的花束，正以黑馬之姿席捲武漢鮮花市場。

湖北日報報導，不同於傳統花束動輒兩、三百元（人民幣，下同）的價格，「情書」的售價僅在120-180元（約17至26美元）之間，卻憑藉信封式的獨特包裝和飽滿的花材，成為今年馬年最火的「浪漫單品」。消費者發現，它不僅拿在手裡儀式感拉滿，回家後連花瓶都省了，直接擺在桌上就是一道風景。

「以前買花總覺得『貴得心疼』，現在『情書』讓我覺得浪漫也可以很接地氣。」一名正在挑選花束的95後女生說。這種「好看不貴」的特質，精準擊中了當下年輕人理性消費的心理。

報導指出，徐芳表示，傳統花束製作複雜，耗時耗力，而「情書」的信封式包裝簡化了流程，熟練的花藝師半小時就能完成一束。這意味著在情人節、女神節等銷售旺季，花店的產能可以得到極大釋放。

「以前一天做不了幾束，現在『情書』能讓我們接更多訂單，而且客單價穩定，利潤空間也不錯。」徐芳一邊整理花材一邊笑著說。

武漢花店老闆們指出，「情書」的流行，在馬年年初。當前，整個社會消費觀念正從「追求昂貴、絢爛」轉向「注重性價比、精致理性」的關鍵節點。過去，人們買花更看重「貴不貴」，似乎價格越高，心意越重；而現在，越來越多的消費者開始問「值不值」。「情書」用百元價格提供了不輸高價花束的視覺效果和情感價值，完美詮釋了「理性消費」下的新浪漫主義。

報導稱，業內人士分析，這種消費趨勢的轉變，反映了年輕人對生活品質的重新定義：他們不再為品牌溢價買單，而是更願意為「好看、好用、好價」的產品買單。

武漢

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

