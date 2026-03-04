我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

比亞迪電動車扛下伊朗飛彈襲擊？ 網友驚呼：車燈還亮著

記者林宸誼／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網友稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」（取材自微博）
有網友稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」（取材自微博）

有中國網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

不過根據「以色列時報」報導，1日晚間，一枚伊朗彈道飛彈落在耶路撒冷郊區的高速公路上，並在道路上炸出巨大坑洞，交通標誌被炸得東倒西歪，多輛汽車嚴重受損。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。

不少網友認出，這是一輛比亞迪電動SUV ATTO 3，也就是中國銷售的「元PLUS」海外版。另一張照片顯示，車輛未起火，車門可以正常打開，車內氣囊也順利彈出。

以色列紅大衛盾會救護組織通報稱，一名46歲男子中度受傷，另有兩人輕傷，還有兩人因急性焦慮接受治療。

財通社報導，從現場情況判斷，車輛並未被飛彈直接命中，電路系統也未完全癱瘓，且未發生電池熱失控。對於一輛身處爆炸衝擊波範圍內的純電動車而言，這樣的狀態足以引發外界對安全性的關注。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天2日晚在社交媒體轉發相關內容，並配文稱：「安全是最大的豪華！」一句話並未展開解釋，卻精準踩在當下輿論的情緒點上。

2025年8月，一輛比亞迪宋PLUS電動車在廣西北海鐵山服務區緩慢行駛時，曾在短時間內被雷電連續三次擊中車頂。事發後，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛公開表示，車輛扛了三次雷擊，車主平安無事，三電系統完好無損。

以色列汽車進口商協會數據顯示，2025年，比亞迪憑藉八款純電車型累計交付8134輛，位居當地純電市場前列。

一枚伊朗彈道飛彈在耶路撒飛彈在道路上炸出巨大坑洞。一輛BYD元plus車身受損，...
一枚伊朗彈道飛彈在耶路撒飛彈在道路上炸出巨大坑洞。一輛BYD元plus車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。（取材自以色列時報）

世報陪您半世紀

伊朗 彈道飛彈

上一則

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

下一則

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

延伸閱讀

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及
伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」
名導昆汀塔倫提諾驚傳「伊朗空襲喪命」後證實是AI假照

名導昆汀塔倫提諾驚傳「伊朗空襲喪命」後證實是AI假照

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘