比亞迪電動車扛下伊朗飛彈襲擊？ 網友驚呼：車燈還亮著

有中國網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗 飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

不過根據「以色列時報」報導，1日晚間，一枚伊朗彈道飛彈 落在耶路撒冷郊區的高速公路上，並在道路上炸出巨大坑洞，交通標誌被炸得東倒西歪，多輛汽車嚴重受損。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。

不少網友認出，這是一輛比亞迪電動SUV ATTO 3，也就是中國銷售的「元PLUS」海外版。另一張照片顯示，車輛未起火，車門可以正常打開，車內氣囊也順利彈出。

以色列紅大衛盾會救護組織通報稱，一名46歲男子中度受傷，另有兩人輕傷，還有兩人因急性焦慮接受治療。

財通社報導，從現場情況判斷，車輛並未被飛彈直接命中，電路系統也未完全癱瘓，且未發生電池熱失控。對於一輛身處爆炸衝擊波範圍內的純電動車而言，這樣的狀態足以引發外界對安全性的關注。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天2日晚在社交媒體轉發相關內容，並配文稱：「安全是最大的豪華！」一句話並未展開解釋，卻精準踩在當下輿論的情緒點上。

2025年8月，一輛比亞迪宋PLUS電動車在廣西北海鐵山服務區緩慢行駛時，曾在短時間內被雷電連續三次擊中車頂。事發後，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛公開表示，車輛扛了三次雷擊，車主平安無事，三電系統完好無損。

以色列汽車進口商協會數據顯示，2025年，比亞迪憑藉八款純電車型累計交付8134輛，位居當地純電市場前列。