我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

3000元成本創5億播放量 中國AI短劇「霍去病」網評價出爐

記者林宸誼／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由中國網友自製的23分鐘AI短劇「霍去病」，以人民幣3000元製作成本，創下5億播放量。（取自／AI短劇「霍去病」）
由中國網友自製的23分鐘AI短劇「霍去病」，以人民幣3000元製作成本，創下5億播放量。（取自／AI短劇「霍去病」）

由中國網友自製的23分鐘AI短劇「霍去病」，以人民幣3000元的製作成本，創下5億播放量，作品不僅展現出千軍萬馬衝鋒、塵土飛揚的宏大戰場，連人物微表情都處理得極其細膩，完全打破大眾對「個人製作」粗糙的印象。讓許多網友看完後直呼逼真程度令人「背脊發涼」。

AI短劇「霍去病」背後仰賴的是2026年初問世的「納米漫劇流水線」，由360集團推出，主打工業級AI影像生成。平台整合劇本拆解、智慧分鏡與畫面生成流程，透過高度自動化機制，改善過去AI作品品質不穩與產能受限問題，讓影像創作逐步走向標準化與規模化。

澎湃新聞報導，此次震撼行業，是AI短劇對真人短劇的全方位顛覆，首當其衝的是成本與製作效率的天壤之別。據行業數據顯示，當下真人短劇單部製作成本在人民幣50到100萬，而普通AI短劇僅需人民幣3000到5000元，即使是精品AI短劇，成本最高也僅人民幣20萬，成本差距最大達300倍。

製作效率上，AI更是實現「一人一天一部」的工業化生產，製作周期較真人短劇壓縮90%，4到5人的小團隊5天就能完成80集內容製作，單集成本控制在人民幣千元級，這樣的生產能力是真人短劇難以企及的。

特效製作的成本暴跌更是讓AI短劇的優勢進一步放大，先前真人短劇的特效鏡頭單幀成本達人民幣3000元，而AI技術將這一成本壓至人民幣3元，特效場面的製作門檻被徹底拉低。技術的成熟還讓AI演員的表現不斷突破，如今爆火的AI短劇片段中，AI演員不僅能完成細膩的情緒表達，哭戲等情感鏡頭也極具感染力，讓觀眾直呼「分不清真人還是AI」。

Seedance 2.0技術的落地，更是實現了對AI演員的「導演級控制」，讓角色形象統一、表情自然，徹底擺脫了早期AI人物的僵硬感。

導演楊涵涵AIGC也在微博發文回應熱潮，表示：「感謝大家對『霍去病』這部影片的喜愛，這支作品是在seedance2.0 推出之前製作完成的。整體耗時共48小時，影片與圖片皆使用360漫劇流水線平台製作，剪輯部分則使用剪映。我們也製作了同名主題曲，有興趣的朋友可以搜尋看看。」短短兩天內完成整部作品，也再度凸顯AI製作流程的高效率。

北京日報報導，「納米漫劇流水線」於1月29日啟動公開測試。該平台為漫劇（動漫式短劇）工作室、視頻製作公司及專業創作者打造，成為大陸首個工業級AI漫劇智慧體生產平台。

360集團創始周鴻禕當時表示，他已經親自試用該產品製作了多集內容，驗證了智慧體賦予個人創作者「單兵作戰」製作影視內容的可行性，這為大眾在新媒體領域的創新就業提供了新工具。目前納米漫劇流水線已與保利影業、華視娛樂、奇想文化、友和文化、興藝凱晨、九紫源AI等多家頭部影視及漫劇公司達成合作，共同探索基於工業化流程的漫劇生產新模式。

世報陪您半世紀

上一則

走失25年跨洋認親 張雲鵬對父母無怨言 給大大的擁抱

下一則

外部戰雲密布 中兩會除文宣口號還大談「愛民」

延伸閱讀

春節銷量暴增90倍 中國Z世代瘋玩的「拼豆」是什麼？

春節銷量暴增90倍 中國Z世代瘋玩的「拼豆」是什麼？
產業AI革命 台灣要搶占戰略高地

產業AI革命 台灣要搶占戰略高地
借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線

借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線
75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘