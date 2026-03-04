維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

我的頻道

中國新聞組╱北京4日電
陸女士身穿借來的防水褲。(取材自潮新聞)
陸女士身穿借來的防水褲。(取材自潮新聞)

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

潮新聞報導，陸女士去年8月開始尋找代理公司，了解南極旅遊路線、物色船票，最終通過國內知名的極地旅行代理商「企鵝環遊」，訂了Atlas遊輪公司的船票。2月10日，陸女士從上海浦東起飛，經德國法蘭克福轉機，抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯。按照船方Atlas遊輪公司的要求，出發前一晚，她將行李交給船方駐點在酒店的指定工作人員統一託運，並準備第二天和所有郵輪客人一起乘坐船方安排的包機前往烏斯懷亞。

當陸女士站在烏斯懷亞機場的行李轉盤前，行李不見了。

陸女士和另一名同樣丟行李的中國女生立即向同行的船方工作人員求助，然而對方只是將她們帶到航空公司服務台備案，隨後便帶著其餘159名乘客先行離開。「他們也沒告訴我們接下來可以怎麼做，所有自救的辦法都是我們自己摸索的。」

在機場苦等一個多小時後，地勤告知「烏斯懷亞機場沒找到行李」，沒有任何證明。如果趕不上船，陸女士十幾萬的旅費就泡湯，兩人只好打車前往烏斯懷亞當地超市購買貼身衣物、防曬霜等最基本的生活物資。

登船後，陸女士每天向船方追蹤行李下落。陸女士說，一名98年的江西小妹妹給她兩條輕薄褲子；一對蜜月夫妻借她兩件短袖；一名中國探險隊員把備用防水褲、防水手套借她，還有70來歲的武漢阿姨和北京兩名女生都貼心送了一次性用品。

據報導，陸女士持續向船司發出投訴郵件，要求交涉，航行第10天，船長終於出面溝通，陸女士提出三個訴求：正式道歉、提供行李延誤證明、合理賠償。她要求24小時內答覆，卻直到航行第11天才收到一封信，依舊將責任全部推給航空公司。

陸女士在社交平台上發布的遭遇引發廣泛關注，閱讀量突破百萬，不少網友留言支持。2月23日，船方發來郵件，稱航空公司願意提供1200美元賠償；就在旅程即將結束時，陸女士又收到一封郵件，要求她刪帖，否則將訴諸法律。

2月27日，船隻在航行14天後抵達烏斯懷亞港口。陸女士說，直到下船，她的三個訴求無一滿足：沒有行李延誤證明，沒有船方正式道歉，也沒有來自船方的合理賠償。如今她還正在為自己的權益四處交涉，「企鵝環遊」負責人僅稱事件仍在處理階段，不便回應。

阿根廷

「以軍事力量威懾北京」 美切斷中夥伴網絡加劇不信任感

比亞迪電動車扛下伊朗飛彈襲擊？ 網友驚呼：車燈還亮著

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

航班延誤

山東女為娃上學 杭州買疊墅 被要求加400萬買捆綁項目

山東女為娃上學 杭州買疊墅 被要求加400萬買捆綁項目

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘