電影「鏢人」拐彎箭能行嗎 中科院物理所：只是藝術加工

中國新聞組／綜合報導
「鏢人」中演員陳麗君射出拐彎箭。（取材自小紅書）
「鏢人」中演員陳麗君射出拐彎箭。（取材自小紅書）

今年春節檔電影「鏢人」中，一幕「咬箭羽射出拐彎箭」的橋段引發熱議。這究竟是純屬影視特效，還是現實中真有可能實現？對此，中科院物理所通過官方社交平台指出該情節屬於藝術加工，從空氣動力學角度看，在現實中幾乎不可能實現。

觀察者網報導，「鏢人」中演員陳麗君在對戰時，咬掉一側箭羽，箭矢射出後竟在最後關頭突然轉彎命中目標。

部分觀眾結合自身射箭經驗分析認為，僅咬掉一側箭羽，對箭矢飛行軌跡的影響或許有限；也有網友從力學角度推測，箭羽失衡大概率會改變飛行方向。更有人曬出自製「拐彎箭」的實驗視頻。與此同時，也有觀眾表示無需對武俠片過度「較真」。

網上爭論持續數周，中科院物理所作出專業解讀。該所稱，這個問題看似來自影視橋段，但背後其實涉及一個非常有趣的空氣動力學問題：飛行物體的穩定性與擾動響應。

咬掉一側箭羽不僅不能讓箭優雅地繞彎，反而會讓它飛得又歪又短，甚至原地翻滾。具體來說，箭羽的主要功能是提供靜穩定性。如果咬掉一側箭羽，原本對稱的空氣阻力被打破。箭尾一側受風面積大，另一側小，飛行中會產生持續的側向力矩，導致箭體不斷偏轉。

中科院物理所表示，這種偏轉不可控也不可預測，因為空氣流動太覆雜，微小差異會導致巨大結果偏離，這是混沌系統的典型特徵。現實世界中也有箭術高手可以透過調整搭箭點等方式射出拐彎箭，但在電影中的咬掉一側箭羽從而使箭發生偏轉命中對手，是進行了藝術加工，基本不可能存在於真實世界中。

