剛下機行李沒了...她遊南極全程靠「借」 求償被踢皮球

陸女士身穿借來的防水褲。(受訪者供圖)

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣(約14492美元)的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷 烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

潮新聞報導，陸女士去年8月開始尋找代理公司，了解南極旅遊路線、物色船票，最終通過國內知名的極地旅行代理商「企鵝環遊」，訂了Atlas遊輪公司的船票。2月10日，陸女士從上海浦東起飛，經德國法蘭克福轉機，抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯。按照船方Atlas遊輪公司的要求，出發前一晚，她將行李交給船方駐點在酒店的指定工作人員統一託運，並準備第二天和所有郵輪客人一起乘坐船方安排的包機前往烏斯懷亞。

當陸女士站在烏斯懷亞機場的行李轉盤前，行李不見了。

陸女士和另一名同樣丟行李的中國女生立即向同行的船方工作人員求助，然而對方只是將她們帶到航空公司服務台備案，隨後便帶著其餘159名乘客先行離開。「他們也沒告訴我們接下來可以怎麼做，所有自救的辦法都是我們自己摸索的。」

在機場苦等一個多小時後，地勤告知「烏斯懷亞機場沒找到行李」，沒有任何證明。如果趕不上船，陸女士十幾萬的旅費就泡湯，兩人只好打車前往烏斯懷亞當地超市購買貼身衣物、防曬霜等最基本的生活物資。

登船後，陸女士每天向船方追蹤行李下落。陸女士說，一名98年的江西小妹妹給她兩條輕薄褲子；一對蜜月夫妻借她兩件短袖；一名中國探險隊員把備用防水褲、防水手套借她，還有70來歲的武漢阿姨和北京兩名女生都貼心送了一次性用品。

據報導，陸女士持續向船司發出投訴郵件，要求交涉，航行第10天，船長終於出面溝通，陸女士提出三個訴求：正式道歉、提供行李延誤證明、合理賠償。她要求24小時內答覆，卻直到航行第11天才收到一封信，依舊將責任全部推給航空公司。

陸女士在社交平台上發布的遭遇引發廣泛關注，閱讀量突破百萬，不少網友留言支持。2月23日，船方發來郵件，稱航空公司願意提供1200美元賠償；就在旅程即將結束時，陸女士又收到一封郵件，要求她刪帖，否則將訴諸法律。

2月27日，船隻在航行14天後抵達烏斯懷亞港口。陸女士說，直到下船，她的三個訴求無一滿足：沒有行李延誤證明，沒有船方正式道歉，也沒有來自船方的合理賠償。如今她還正在為自己的權益四處交涉，「企鵝環遊」負責人僅稱事件仍在處理階段，不便回應。