我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

春節銷量暴增90倍 中國Z世代瘋玩的「拼豆」是什麼？

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「拼豆」，又稱「膠珠」，是一種以彩色塑膠小珠為材料的手作活動。（取材自央廣網）
「拼豆」，又稱「膠珠」，是一種以彩色塑膠小珠為材料的手作活動。（取材自央廣網）

中國抖音日前發布「2026年春節消費數據」顯示，Z世代抖音團購下單量年比增長65%。其中，拼豆（膠珠）團購訂單量更暴增9,018%，約為90倍，遠高於寵物寄養（348%）與攀岩（118%）。

大陸每日商報指出，前兩年熱播劇「永夜星河」意外的帶動「拼豆」系列的配飾熱度。劇中主演在宣傳活動期間佩戴拼豆飾品，進一步推升關注度，使拼豆在年輕族群間迅速走紅。

揚子晚報則報導，2024年底，「永夜星河」主創團隊在直播中展示劇中角色的「拼豆」作品，引發粉絲關注。隨後，不少粉絲開始自行製作藝人Q版「拼豆」周邊，帶動相關材料與DIY體驗需求上升。

在小紅書發布的「2025年度興趣報告」中，將拼豆列為十大出圈的「奇怪」興趣之一，相關話題瀏覽量超過66億次，討論量逾2,115萬次，吸引1,310.9萬人參與討論。淘寶發布的「2025年度十大商品」中，拼豆亦名列其中，近一年搜索量同比增長近500%。

多名中國網友在社交平台上表示，拼豆「適合打發時間」、「成本低、好上手」，甚至有人形容「試過那麼多手工，只有這個成功了」。由於材料價格不高、製作流程相對簡單，加上成品具展示性，被不少粉絲視為成本較低的明星周邊替代選項。

此外，解壓屬性亦被反覆提及。央廣記者採訪民眾指出，拼豆需要專注排列與耐心完成，在反覆操作過程中，能讓人暫時抽離日常壓力，在慢節奏中獲得情緒釋放。對兒童而言，也具有培養專注力與耐心的功能。

拼豆熱潮不僅在線上發酵，也帶動線下消費。企查查數據顯示，近一年中國新增手工相關企業逾6,000家。不少門店透過推出拼豆套餐帶動來客量，相較其他手作項目，拼豆銷量表現更為突出。

「揚子晚報」報導，從平台銷量觀察，目前南京DIY手工店銷量前20名幾乎皆為拼豆專門店；部分原本主打陶藝、木工或銀飾製作的店家，也陸續增設拼豆體驗項目。價格方面，多數拼豆體驗單人收費約人民幣20至50元，製作時間不限，店家通常提供逾200種珠料供選擇。

從影視IP帶動、社群平台發酵到線下門店跟進，拼豆的走紅折射出年輕世代對低門檻興趣消費與情緒價值的需求。在春節消費回暖背景下，這類兼具社交與療癒屬性的手作活動，正成為觀察中國年輕人消費轉向的新窗口。

拼豆（膠珠）正在年輕族群間迅速走紅。（取材自杭州日報）
拼豆（膠珠）正在年輕族群間迅速走紅。（取材自杭州日報）

解壓、成本低、好上手，是民眾喜歡玩「拼豆」的主因。（取材自杭州日報）
解壓、成本低、好上手，是民眾喜歡玩「拼豆」的主因。（取材自杭州日報）

世報陪您半世紀

上一則

中國政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規畫綱要

延伸閱讀

啟德園開幕一周年 吸190萬人次 票務收入冠亞洲

啟德園開幕一周年 吸190萬人次 票務收入冠亞洲
助眠、舒壓、防病 中國年輕人愛上中藥手串

助眠、舒壓、防病 中國年輕人愛上中藥手串
IKEA關閉7家中國門市 上海市民：一段消費記憶的告別

IKEA關閉7家中國門市 上海市民：一段消費記憶的告別
補貼推動 中國BBA車價大降 BMW 7系列降3.9萬美元

補貼推動 中國BBA車價大降 BMW 7系列降3.9萬美元

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套